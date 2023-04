Play nareszcie zmądrzało – nie musisz już iść do salonu sieci po kartę eSIM

Załóżmy taki scenariusz: chcemy skorzystać z karty eSIM w swoim nowym smartfonie i jesteśmy klientami sieci Play. Do tej pory, by wymienić fizyczną kartę SIM na jej e-wersję, trzeba było fatygować się do salonu operatora. Na szczęście to już przeszłość.

Chciałeś eSIM – musiałeś iść do salonu Play

Fioletowy operator jako jedyny z większych miał tak dziwny wymóg uruchomienia karty eSIM. Jeśli chcieliśmy wymienić zwykłą SIM-kę na elektroniczną, musieliśmy wybrać się do salonu Play. Tam doradca klienta generował kod QR, który trzeba było zeskanować smartfonem, żeby zainstalować na nim nowy profil eSIM.

Całość wydawała się dość dziwna, biorąc pod uwagę, że inne sieci nie robiły klientom pod górkę i umożliwiały łatwą instalację profilu eSIM z poziomu aplikacji czy serwisu internetowego. Na szczęście Play postanowił pójść po rozum do głowy.

Na blogu Play ogłoszono, że już nie trzeba udawać się do salonu, by uruchomić kartę eSIM. Wymiana odbędzie się całkowicie zdalnie – zarówno w przypadku klienta prywatnego, jak i biznesowego.

Jak wymienić kartę SIM na eSIM w Play?

Wszystko można wykonać z poziomu aplikacji Play24, dostępnej w sklepie Google Play oraz App Store, za pomocą której wielu klientów Fioletowych zarządza swoimi kontami i numerami telefonów.

Zanim podejmiemy się tej operacji, musimy upewnić się, że:

mamy w telefonie wyłączone Wi-Fi (autoryzacja następuje przez transmisję danych mobilnych),

fizyczna karta SIM, którą chcemy wymienić na eSIM, znajduje się w telefonie i jest aktywna,

mamy najnowszą wersję aplikacji Play24.

Przechodzenie z SIM na eSIM w Play (fot. Play)

Opcję uruchamiającą proces, znajdziemy w apce Play24, w sekcji Ustawienia -> Twoja karta SIM -> Wymieniam kartę na eSIM. Na jego zakończenie będziemy poproszeni o autoryzację operacji za pomocą biometrii lub kodu PIN aplikacji.

Pełen transfer zajmuje 3 godziny, a o postępach w procesie będziemy informowani mailowo i przy pomocy wiadomości SMS, które wysyłane będą na dotychczasową kartę SIM.

I proszę, można? Można!