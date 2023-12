Android Auto już niebawem przestanie działać na starszych smartfonach

To ostatnie dni działania Android Auto na starszych smartfonach z systemem Google. Dla siedmioletniego systemu opcja integracji z samochodem to chyba już nieco za dużo.

Android Auto porzuca starsze smartfony

Google zaktualizowało ostatnio stronę wsparcia dla przeglądarki Chrome. Wynikało z niej, że najnowsza wersja programu będzie ostatnią, jakiej gwarantuje się wsparcie na urządzeniach z Androidem Nougat lub starszym. Ponieważ aktualizacja do wersji 120 już nadeszła, czas pożegnać się ze starymi znajomymi. Android 7 ma już swoje lata, wszak zadebiutował wraz z pierwszą generacją smartfonów z serii Pixel.

Konsekwencje tego ruchu będą widoczne na różnych płaszczyznach. Na przykład odkryto, że bardzo podobny los czeka Kalendarz Google – nie będzie już aktualizowany na Nougacie.

Rykoszetem dostaje również Android Auto. Jak wynika ze szczegółów najnowszej aktualizacji (w wersji 11.0), użytkownicy apki na smartfonach z Androidem 7 zaczną widywać komunikat o konieczności aktualizacji systemu do nowszej wersji. 9to5google wskazuje, że od teraz minimalnym wymaganiem do działania trybu samochodowego będzie smartfon z Androidem 8.0 Oreo.

Komunikaty wszędzie, gdzie się da

Google zdecydowało, że użytkownicy starszych smartfonów będą „męczeni” komunikatami o braku kompatybilności na każdym kroku. Pojawią się one nie tylko na ekranach urządzeń przenośnych, ale i na wyświetlaczach w samochodach.

Co prawda nieczęsto zdarza się, żeby we względnie nowym aucie (z ekranem infotainment umożliwiającym wyświetlanie Android Auto) kierowca używał smartfona sprzed wydania aktualizacji do Androida Nougat, ale warto wiedzieć, jakie są wymagania producenta oprogramowania dla umiarkowanie przyjemnego korzystania z systemu. Umiarkowanie, bo Android Auto wciąż miewa swoje bolączki.