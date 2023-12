OPPO wkrótce zaprezentuje nowy smartfon. Wiadomo już, co zaoferuje i ile będzie kosztował

Chińczycy oficjalnie zapowiedzieli dziś, że „wkrótce” oficjalnie wprowadzą na rynek nowy smartfon. Producent ograniczył się do pokazania, jak będzie wyglądał OPPO A59 5G, lecz za sprawą solidnego przecieku dowiedzieliśmy się też, co zaoferuje i ile ma kosztować nadchodząca nowość chińskiej marki.

Specyfikacja OPPO A59 5G ujawniona przed oficjalną premierą

Według informacji, które przedpremierowo ujawnił branżowy informator Abhishek Yadav, indyjska wersja OPPO A59 5G otrzymała procesor MediaTek Dimensity 6020 2,2 GHz (7 nm) z modemem 5G oraz – w zależności od wersji – 4, 6 lub nawet 8 GB RAM. Każdy wariant zaoferuje jednak tyle samo pamięci wewnętrznej – 128 GB. Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon zapewni możliwość rozszerzenia tej ostatniej za pomocą karty microSD.

Na wyposażeniu nadchodzącego OPPO A59 5G znalazł się też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,56 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, który według deklaracji producenta ma zajmować blisko 90% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). W górnej części ekranu Chińczycy zdecydowali się na wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieścili 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Po drugiej stronie smartfona zlokalizowano natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 81,3° oraz dodatkowy z matrycą 2 Mpix, lecz obecnie nie wiemy, za co będzie on odpowiadał (czy za pomiar głębi ostrości, czy umożliwi wykonywanie zdjęć w trybie makro).

źródło: Abhishek Yadav

Ujawnione przedpremierowo informacje zdradzają też, że na pokładzie smartfona znalazł się również akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą 33 W. Wiemy także, że OPPO A59 5G ma grubość 8,12 mm, a jego waga to 187 gramów.

Są też informacje na temat ceny OPPO A59 5G

Wspomniany informator Abhishek Yadav nie ograniczył się jednak wyłącznie do ujawnienia specyfikacji OPPO A59 5G. Podał on też ceny dwóch konfiguracji, które trafią do sprzedaży w Indiach. Model z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej ma kosztować w tym kraju 14999 rupii (równowartość ~720 złotych), a wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej 16999 rupii (~810 złotych).

Abhishek Yadav precyzuje, że podał specyfikację indyjskiej wersji OPPO A59 5G, co sugeruje, że na innych rynkach model ten może mieć inne parametry. Obecnie nie wiemy jednak, czy Chińczycy planują wprowadzić go do Polski.