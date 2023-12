Motorola zaskakuje. Odświeżanie ekranu 120 Hz w nowym budżetowym smartfonie

Producentom smartfonów coraz trudniej jest wyróżnić się na tle konkurencji, szczególnie jeśli mówimy o urządzeniach z najniższej półki cenowej. Motorola udowadnia jednak, że można znaleźć sposób na przekonanie do siebie klientów. Trzeba przyznać, że 120 Hz. odwieżanie ekranu w budżetowcu zdarza się naprawdę rzadko. Co jeszcze oferuje moto G34 5G?

Co oferuje nowy smartfon Motoroli?

Zacznijmy od tego punktu specyfikacji, którym nowa Motorola moto G34 5G może zainteresować potencjalnych klientów. Jest to 6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED, który oferuje rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli, 405 ppi oraz wspomniane już 120 Hz odświeżanie ekranu. W okrągłym wcięciu u góry wyświetlacza znalazła się 16 Mpix kamerka do selfie.

motorola moto G34 5G (źródło: smartprix)

Z kolei na tylnym panelu producent umieścił 50 Mpix sensor pełniący rolę aparatu głównego oraz pomocniczą jednostkę 2 Mpix przeznaczoną do zdjęć makro.

Pod maską smartfona producent umieścił Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z 4 GB lub 8 GB fizycznej pamięci operacyjnej oraz nawet 8 GB wirtualnego RAM. Nie będzie to zatem demon prędkości, ale nie zapominajmy, że jest to sprzęt z niższej półki, przeznaczony do codziennych, niezbyt wymagających zadań. Urządzenie oferuje 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2 oraz obsługę kart microSD.

Nowy smartfon Motorola może pochwalić się także głośnikami stereo wspierającymi technologię Dolby Atmos. Po wyjęciu z pudełka urządzenie będzie pracować w oparciu o system operacyjny Android 14, z nakładką MYUI 6.0. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 18 W.

Motorola moto G34 5G – cena i dostępność

Smartfon został wprowadzony już na rynek indyjski oraz chiński. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Star Black oraz Sea Blue. Jego cena w Indiach, za wariant z 8 GB RAM została ustalona na 11950 rupii, czyli równowartość ~560 złotych. Portal gizmochina donosi, że w Europie ma być dostępna wersja moto G34 5G z 4 GB pamięci operacyjnej, a jej cena wynosić będzie 189 euro (~820 złotych).