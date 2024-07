Oppo dorzuca 12 GB RAM do starego procesora i wychodzi mu fajny smartfon

Weź stary procesor, dorzuć 12 GB RAM i nowego Androida, całość zamknij w ładnej obudowie i ustal cenę na atrakcyjnym poziomie. Smartfon Oppo A3 został przygotowany według tego przepisu i efekt jest naprawdę niezły.

Oppo A3 to tani, ale ciekawie skrojony smartfon

W kwietniu na chińskim rynku zadebiutował Oppo A3 Pro – smartfon, który na średniej półce wyróżnia się wodoszczelnością w klasie IP69. Teraz dołącza do niego model pozbawiony nie tylko dopisku „Pro” w nazwie, ale też tak spektakularnej cechy, choć wciąż potrafiący zainteresować.

Model A3 to reprezentant średniej półki, a konkretnie jej dolnej krawędzi. Pod względem designu przypomina brata z dopiskiem „Pro”, ale specyfikacje obu urządzeń są zupełnie inne.

fot. producenta

Ten tutaj wprawdzie także został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej ~6,7 cala. Panel ten cechuje się też częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale do tego wyższą jasnością maksymalną, sięgającą 1200 nitów, a przed zarysowaniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass 7i (a nie Victus).

Podstawowy model A3 nie zachował tak doskonałej wodoszczelności, ale nadal zachlapania nie powinny robić na nim wrażenia, bo obudowa spełnia wymogi normy IP65.

Stary procesor i nowy Android

Trochę szkoda, że producent zdecydował się włożyć do środka procesor Qualcomm Snapdragon 695 – układ ten ma już lata swojej świetności za sobą (choć nadal potrafi zrobić dobre wrażenie, to ma już godnych następców). Do towarzystwa dostał 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR4X i 256 lub 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Pod tym względem to typowy średniak.

fot. producenta

Choć design mógłby sugerować coś innego, z tyłu smartfona znajduje się tylko jeden „prawdziwy” aparat – to sensor o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Do dyspozycji użytkowników oddany jest też czujnik głębi (f/2.4), a z przodu zainstalowany został aparat 8 Mpix (f/2.0).

W kontekście łączności smartfon Oppo A3 pozawala skorzystać z technologii 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Długi czas działania zapewnić ma natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W. Dopełnieniem całości jest zaś system Android 14 z nakładką ColorOS 14.

8 Ocena

Cena Oppo A3 też może się podobać

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne (czarną, fioletową i zieloną) oraz trzy warianty pamięciowe. Ich ceny w Chinach przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 1599 juanów (równowartość ~890 złotych),

12/256 GB – 1799 juanów (~1000 złotych),

12/512 GB – 2099 juanów (~1160 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy urządzenie zadebiutuje także w Polsce, ale raczej nie należy się na to nastawiać – taki scenariusz można uznać za mało prawdopodobny. Poprzednik także ominął nasz kraj.