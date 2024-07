UOKiK stawia zarzuty sklepom internetowym. Chodzi o promocje

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi sklepów internetowych Renee.pl i Born2Be.pl. Zarzuty dotyczą nieuczciwych praktyk promocyjnych, w tym braku informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Jaka kara grozi firmie?

Promocje pod lupą UOKiK

Sklepy internetowe Renee.pl i Born2Be.pl, należące do spółki AzaGroup, znalazły się pod lupą UOKiK z powodu praktyk promocyjnych, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Główne zastrzeżenia Prezesa Urzędu, Tomasza Chróstnego, dotyczą braku informacji o najniższej cenie towaru z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zgodnie z przepisami dyrektywy Omnibus, obowiązującymi od 1 stycznia 2023 roku, takie informacje są obowiązkowe i mają na celu zapewnienie konsumentom przejrzystości w ocenie realnych korzyści z promocji.

Dodatkowo UOKiK zarzuca sklepom, że atrakcyjne ceny promocyjne są dostępne jedynie dla członków programów lojalnościowych. Reklamy kuszą niskimi cenami, jednak konsumenci dowiadują się, że muszą założyć konto i dołączyć do klubu lojalnościowego dopiero po kliknięciu w reklamę. Takie działanie może wprowadzać w błąd, gdyż warunki promocji nie są jasno przedstawione na etapie reklamy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obu sklepach internetowych dopatrzył się także oferowania produktów jako promocyjnych, mimo że ich cena nie zmieniła się lub nawet wzrosła w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Używanie terminów takich jak „wyprzedaż”, „promocja” czy „obniżka” jest niewłaściwe, jeśli rzeczywista cena produktu nie uległa obniżeniu.

Firma może słono zapłacić

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary finansowej na AzaGroup. Sankcje mogą sięgnąć do 10% obrotu rocznego przedsiębiorcy, co stanowi poważne zagrożenie dla finansów firmy. W swoim komunikacie UOKiK podkreśla, że monitoruje działania wielu przedsiębiorców pod kątem zgodności z nowymi regulacjami dotyczącymi promocji i cen. Postawiono zarzuty takim firmom, jak Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo i Shell Polska. W wyniku działań UOKiK wielu przedsiębiorców skorygowało swoje praktyki, dostosowując je do wymogów prawa.

Tomasz Chróstny dodaje, że działania mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Informacje o cenach muszą być podawane jasno i wyraźnie, aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje zakupowe. Sklepy internetowe, które nie przestrzegają tych zasad, narażają się na poważne konsekwencje prawne i finansowe.