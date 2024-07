Smartwatche Amazfit stają się jeszcze lepsze

Smartwatche Amazfit zyskują nowe funkcje bazujące na sztucznej inteligencji i jeszcze lepiej wykorzystają dane zbierane przez wbudowane czujniki. Aktualizacja Zepp OS 4 trafiła już na pierwsze zegarki tego producenta, a niebawem dotrze do kolejnych.

Smartwatche Amazfit stają się sprytniejsze

Największą spośród nowości w Zepp OS 4 bez wątpienia jest integracja ze sztuczną inteligencją, a konkretnie z modelem OpenAI GPT-4o. Dzięki temu Zepp Flow umożliwia wygodne sterowanie smartwatchami za pomocą głosu, bez konieczności wypowiadania sztucznie brzmiących komend. Naturalnym językiem użytkownicy będą mogli zmieniać ustawienia, wykonywać połączenia czy też odpowiadać na wiadomości.

mat. prasowe

Co więcej, narzędzie Zepp Flow zaczyna głosowo odpowiadać na pytania użytkownika – do tej pory wyświetlało odpowiedzi jedynie w formie tekstowej. Niestety na razie wszystkie te opcje będą niedostępne w języku polskim. Producent w notce prasowej podkreśla jednak, że Zepp Flow „jeszcze” nie obsługuje naszej mowy. „Jeszcze”.

Co ciekawe, możliwości sterowania urządzeniami za pomocą głosu wyjdą też poza ekosystem Amazfit. Nowy Zepp OS zapewni bowiem integrację z rozmaitym sprzętem – od głośników Sonos, przez komputery rowerowe Garmin, po sportowe kamery GoPro.

Wróćmy jednak do ekosystemu producenta, bo aktualizacja przynosi także kilka nowych funkcji dla użytkowników smartwatchy z logo Amzfit. To między innymi:

odczyt współrzędnych geograficznych, wysokości nad poziomem morza i ciśnienia powietrza podczas treningu,

pomiar odległości w linii prostej pomiędzy punktami A i B,

wyliczanie ilości węglowodanych i tkanki tłuszczonej możliwej do spalenia w trakcie ćwiczeń,

pomiar uśrednionej mocy biegowej w przeliczeniu na godzinę treningu,

a także tryb nocny dla ekranu danych treningowych.

8 Ocena

Zepp OS 4 już na pierwszych zegarkach

Pierwsze zegarki, które otrzymały aktualizację do Zepp OS z czwórką, to Amazfit Active oraz Balance. Kolejne dołączyć mają do nich jeszcze przed końcem tego roku. W kolejce czekają między innymi modele z serii Falcon, Cheetah i T-Rex Ultra.

mat. prasowe

W przypadku tych trzech ostatnich zegarków sportowych zaktualizowany system wprowadzi także aplikację Workout Extension. Z jej poziomu użytkownicy będą mogli dokonać szczegółowej personalizacji interfejsu z danymi treningowymi.

Jeszcze szybka wiadomość na koniec: wybrane modele tego producenta (w tym zegarek Active) możesz teraz kupić w promocji w oficjalnym sklepie.