Oppo pozbywa się czujników zbliżeniowych. Ma coś lepszego

Czujnik zbliżeniowy to jeden z podstawowych elementów każdego smartfona. Okazuje się jednak, że firma Oppo zamierza z niego zrezygnować. No, przynajmniej w jego dotychczasowej formie. To sposób na oszczędności, ale i wizualne udoskonalenie.

Oppo zastąpi fizyczne czujniki zbliżeniowe „sprytnym” oprogramowaniem

Czujniki zbliżeniowe odpowiadają przede wszystkim za to, by smartfon wygaszał wyświetlacz, gdy użytkownik trzyma go przy uchu podczas rozmowy telefonicznej. Dzięki temu nie dochodzi do przypadkowych aktywacji funkcji dotykowych, a do tego oszczędzana jest energia.

Instalowanie fizycznych czujników zbliżeniowych wiąże się jednak z nieestetycznymi czarnymi otworami w konstrukcji i wymusza utrzymywanie w miarę dużego rozmiaru ramki wokół ekranu. Firma Oppo ma na to inny pomysł, który przy okazji pozwolić ma również na obniżenie kosztów. Teoretycznie zwiększa także naprawialność urządzeń, co ma znaczenie z perspektywy użytkownika – podobnie jak możliwość zwiększenia powierzchni wyświetlacza przy tych samych rozmiarach samego urządzenia.

W tym celu chiński producent nawiązał współpracę z firmą Elliptic Labs. Jest to przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu „inteligentnych” sensorów, w tym także wirtualnych czujników zbliżeniowych – Inner Beauty. Właśnie w coś takiego zostaną wyposażone nowe smartfony Oppo.

Jest to rozwiązanie software’owe, a nie hardware’owe. Opiera się na autorskich algorytmach, wykorzystujących sztuczną inteligencję, posiłkując się także odczytami z głośników i mikrofonów.

Nie tylko smartfony Oppo z tego (s)korzystają

Technologia Inner Beauty nie jest zupełną nowością, bo zadebiutowała już kilka lat temu. Na korzystanie z niej już wcześniej zdecydowało się na przykład Xiaomi (chociażby w serii Mi 11), a niedawno w gronie partnerów znalazły się także marki Honor, Vivo i Infinix.

Do tego Lenovo zastąpiło fizyczne czujniki zbliżeniowe tym programowym rozwiązaniem w niektórych swoich laptopach. Na swojej stronie firma Elliptic Labs chwali się, że w obiegu znajduje się już ponad pół miliarda urządzeń wyposażonych w jej „inteligentne” sensory.

Teraz firma Elliptic Labs poinformowała o długoterminowej współpracy z Oppo, w wyniku której nowe smartfony tego producenta będą wyposażane właśnie w oprogramowanie Inner Beauty. Nie wiadomo jednak, czy dotyczy to wszystkich nowych modeli czy też wyłącznie topowych urządzeń. Najpewniej wszystko okaże się już niebawem.