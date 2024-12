To smartfon dla osób, które chcą wyróżnić się w tłumie

Przeciętny użytkownik zakłada na swój smartfon nieprzezroczyste etui i z czasem nawet zapomina, jak wygląda tył jego urządzenia. Doogee Blade GT nie powstał po to, aby go zakrywać.

Smartfon Doogee Blade GT powstał bo to, by przyciągać wzrok

Smartfon Doogee Blade GT wyraźnie czerpie inspirację z Nothing Phone (1) i Nothing Phone (2) oraz innych modeli marki Nothing, aczkolwiek podobne rozwiązanie zastosowano też w Unihertz Luna i Unihertz Jelly Star. Analogicznie jak wszystkie ww. urządzenia, ma na tyle kilka LED-owych pasków, które producent nazwał „Light Elf”.

Mogą one informować o przychodzącym połączeniu czy nowej wiadomości, a także o niskim poziomie naładowania baterii. Ponadto mogą one świecić podczas ładowania oraz odtwarzania muzyki, z którą się zsynchronizują. Producent umożliwił też personalizację podświetlenia w celu wyrażenia swojego nastroju.

Doogee Blade GT (źródło: Doogee)

Jako że urządzenie powstało po to, aby panel tylny był zawsze wyeksponowany, producent zadbał, żeby nie trzeba było pakować go w etui ochronne. Do budowy modelu Blade GT wykorzystał „stop materiału klasy lotniczej”, „stop tytanu klasy lotniczej” i TPU – materiały te mają sprawić, że smartfon będzie trwały, wytrzymały i odporny oraz nie uszkodzi się, gdy upadnie na podłoże. Potwierdzać to ma fakt spełnienia kryteriów MIL-STD-810H, IP68 i IP69K. Mimo to w zestawie firma dodaje przezroczyste etui.

Doogee Blade GT (źródło: Doogee)

Specyfikacja Doogee Blade GT jest satysfakcjonująca

Choć świecące paski LED-owe na panelu tylnym stanowią tzw. selling point tego modelu, producent zadbał, żeby specyfikacja urządzenia również usatysfakcjonowała klientów. Do ich dyspozycji zostanie oddany wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) wraz z 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB wbudowanej pamięci. Obie pamięci można rozszerzyć – odpowiednio o 20 GB i 2 TB.

Doogee Blade GT oferuje również dwa aparaty na tyle (48 Mpix i 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym), jeden 20 Mpix na przodzie, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), radio FM, preinstalowany system Android 14 z funkcjami AI i akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W i ładowania zwrotnego przez USB OTG.

Doogee Blade GT (źródło: Doogee)

Producent nie podał jeszcze ceny modelu Blade GT ani informacji o jego dostępności.