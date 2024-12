mObywatel sprawi, że wizyta w Urzędzie Skarbowym nie będzie stratą czasu

Aplikacja mObywatel obsłuży nową, przydatną funkcję dla podatników. Interesanci będą mogli rezerwować swoje wizyty w Urzędzie Skarbowym jeszcze szybciej niż dotychczas.

Rejestracja wizyty w Urzędzie Skarbowym

Wizyta w Urzędzie Skarbowym raczej z przyjemnością nam się nie kojarzy, choć kiedyś bywało gorzej, szczególnie gdy z samego rana trzeba było stanąć w długiej kolejce… Od pewnego czasu na wizytę w US możemy zapisywać się z wyprzedzeniem do 21 dni za pośrednictwem specjalnej witryny.

Wystarczy, że przejdziemy na stronę internetową, wybierzemy województwo, naszą placówkę, termin oraz wypełnimy formularz. Nie jest to szczególnie trudny proces – w ciągu ostatnich czterech lat skorzystano z niego ponad 20 milionów razy – ale przyznacie, że jest dość żmudny i można by go nieco uprościć.

Okazuje się, że można to zrobić. Możliwość zapisania się na wizytę w US jest już wprowadzana do e-Urzędu Skarbowego, a w przyszłym roku opcja ta pojawi się także w sukcesywnie ulepszanym mObywatelu. Aplikacja ta zyskuje nowe funkcje – możemy w niej przechowywać coraz więcej cyfrowych wersji dokumentów, składać niektóre wnioski czy zgłaszać nielegalne treści.

W jaki sposób mObywatel i e-Urząd Skarbowy uproszczą rezerwację wizyt? Nowa funkcja w e-Urzędzie Skarbowym oraz aplikacji mObywatel pozwoli na jeszcze szybsze rezerwowanie wizyt. Proces będzie zdecydowanie prostszy i krótszy. Przede wszystkim nie będziemy musieli za każdym razem uzupełniać wszystkich danych, takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu czy adres e-mail.

mObywatel i infolinia KAS – zapowiedź nowości na 2025 rok

Od 1 października 2024 roku na wizytę w urzędach można też zapisywać się za pośrednictwem scentralizowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KAS). Dzięki niej można szybko skontaktować się z urzędem. W jednym czasie infolinia może obsłużyć 5 tysięcy połączeń.

Dodatkowo uruchomiono tzw. Multikanałowe Centrum Komunikacji, którego częścią jest Wirtualny Asystent Klienta oraz chatbot KASpro. Podatnicy mogą zadawać pytania na temat rozliczeń PIT. Jak zaznaczył Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w przyszłym roku planowanych jest kilka kolejnych udogodnień dla interesantów i korzystających z KAS – jednym z nich jest wdrożenie wideorozmowy z obsługą w języku migowym.