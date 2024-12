Pyszne.pl coraz bardziej upodabnia się do Glovo. Kolejna nowość

Pyszne.pl – jak sugeruje nazwa – służy do zamawiania jedzenia. Bynajmniej – już nie tylko. Platforma wdraża kolejną usługę, której daleko do segmentu spożywczego.

Za pomocą Pyszne.pl zamówisz teraz również… kwiaty

Pyszne.pl to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform do zamawiania jedzenia z restauracji. Rywalizuje ona z Uber Eats i Glovo, i sukcesywnie coraz bardziej upodabnia się do tej ostatniej. Właśnie ogłosiła, że użytkownicy będą mogli zamówić za jej pośrednictwem również kwiaty w ramach usługi pod nazwą Ekspres kwiatowy.

Choć niektóre kwiaty można bezpiecznie zjeść, to ta usługa bynajmniej nie służy do tego, aby zamawiać kwiaty do spożycia. Platforma nawiązała współpracę z serwisem e-kwiaty.pl i już teraz użytkownicy mogą zamawiać 37 kompozycji kwiatowych z trzech kategorii (róże, bukiety i flowerboxy) z 33 kwiaciarni w 16 miastach w Polsce – m.in. Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Zielonej Górze i we Wrocławiu.

Wkrótce do listy dołączy kolejnych pięć miast, w tym Poznań, a docelowo usługa zamówienia i dostarczenia kwiatów ma być dostępna we wszystkich 51 miastach, które są objęte logistyką platformy e-kwiaty.pl. Równocześnie ma zwiększać się liczba kwiaciarni, z których będzie można zamówić kwiaty.

Pyszne.pl służy już nie tylko do zamawiania jedzenia z restauracji

Choć usługa dostarczania jedzenia gotowego od razu do spożycia wciąż stanowi najważniejszą część oferty platformy Pyszne.pl, to za jej pośrednictwem można zamawiać również produkty garmażeryjne do samodzielnego ugotowania. Punkty, w których można kupić jedzenie z dostawą, znajdują się w sekcji o nazwie Zakupy online.

Wśród nich jest też Carrefour, z którym Pyszne.pl nawiązało niedawno współpracę. Jako że w jego ofercie znajdują się nie tylko artykuły spożywcze, klienci mogą zamówić również produkty chemiczne czy artykuły przemysłowe – łącznie do wyboru są około 4 tysiące produktów.

W momencie początkowego udostępniania usługi w Warszawie informowano, że dostawa będzie darmowa. Dziś można z niej skorzystać już nie tylko w stolicy Polski, jednak trzeba zapłacić za dostawę – w moim przypadku jest to 8,99 złotych. Jest też minimalna wartość zamówienia – 50 złotych. U mnie czas dostawy szacowany jest na 40-60 minut.