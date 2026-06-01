Nowość w aplikacji Lidl Plus. Kolejna szansa na oszczędzanie

Niemiecka sieć handlowa wystartowała z nową akcją promocyjną na terenie Polski. W aplikacji Lidl Plus pojawiła się sekcja o nazwie Pieczątka Plus. To kolejna metoda na łatwe oszczędzanie. Wystarczy, że robisz zakupy, by otrzymać darmowy benefit.

Lidl ruszył z nową akcją – robisz zakupy i zdobywasz specjalny kupon

W aplikacji Lidl Plus zadebiutowała nowość – jest to kolejna szansa na oszczędzanie dla klientów niemieckiej sieci. Akcja pod nazwą Pieczątka Plus to nowy mechanizm angażujący użytkowników. Jak twierdzi firma, jest to kontynuacja rozwoju programu Benefit Plus, który w pierwotnej wersji udostępniono w październiku 2024 roku.

Mechanizm Pieczątka Plus polega na zdobywaniu wirtualnych pieczątek za każde zakupy w sklepach Lidl za minimum 100 złotych. Warto od razu podkreślić, że do tej kwoty nie wliczają się wyroby alkoholowe i piwa (również bezalkoholowe), wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, przedmioty służące do karmienia piersią oraz karty prezentowe Lidl.

Po zdobyciu czterech pieczątek klient może odebrać kupon uprawniający do darmowego umycia samochodu. Przed odebraniem kuponu należy udać się na wybraną myjnię Shell, zeskanować aplikację Shell ClubSmart i okazać kod kuponu otrzymany w aplikacji Lidl Plus. Łącznie w czasie trwania całej kampanii, czyli do 30 czerwca 2026 roku, można odebrać maksymalnie trzy darmowe mycia pojazdu.

Jeszcze więcej oszczędności z pomocą aplikacji Lidl Plus

Warto wspomnieć, że Lidl sukcesywnie aktualizuje sekcję Benefit Plus i wprowadza do niej nowe okazje. Na ten moment w aplikacji znajdziecie również kupony, takie jak: