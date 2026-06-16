Znasz ten sekret w Google Earth? Teraz jest dostępny dla każdego

Ukryta funkcja w Google Earth jest teraz dostępna dla wszystkich. Nie trzeba nawet instalować aplikacji na komputerze.

Świetny easter egg w Google Earth dostępny dla każdego

Zdecydowanie jednym z ciekawszych sekretów w Google Earth jest wbudowany symulator lotu. Chociaż trudno go nazwać pełnoprawnym sekretem, bowiem funkcja jest znana wielu osobom. Ponadto nie jest to żadna nowość, bo rozwiązanie pojawiło się w 2007 roku, więc jest już nawet pełnoletnie.

Dotychczas jednak symulator lotu w Google Earth wymagał zainstalowania desktopowej aplikacji. Oczywiście nie jest to jakimkolwiek wyzwaniem, ale chociażby dla niektórych może wymagać zbyt wielu kliknięć, aby tylko na chwilę pobawić się wbudowaną grą. Teraz jednak dostęp jest znacznie łatwiejszy, bowiem wystarczy przeglądarka internetowa.

Google oficjalnie ogłosiło, że omawiana funkcja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w przeglądarce internetowej. Dodatkowo jej uruchomienie nie wymaga naciskania specjalnych kombinacji klawiszy czy innych działań – wystarczy przejść do dodatkowych opcji w ustawieniach.

Jak uruchomić symulator lotu w Google Earth w przeglądarce internetowej?

Proces jest banalnie prosty i składa się z kilku kroków. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową, przejść na stronę Google Earth i następnie z menu Narzędzia wybrać pozycję Symulator lotu. Tak, to już wszystko.

Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW



We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60 — Google Earth (@googleearth) June 12, 2026

Owszem, nie mamy do czynienia z rozwiązaniem, które może równać się z Microsoft Flight Simulator. Nie to jest jednak celem tej funkcji. Jej zadaniem jest chociażby zapewnienie ciekawego sposobu zwiedzania świata bez wychodzenia z domu. To wszystko z prawdziwymi mapami Ziemi, dostarczonymi przez Google.

Krótką instrukcję, przedstawiającą podstawy sterowania, znajdziecie na stronie pomocy Google. Pozostaje więc życzyć Wam udanych lotów i wirtualnego odwiedzenia lub nawet odkrycia ciekawych miejsc w Google Earth. Może symulator lot stanie się dla kogoś inspiracją dla wakacyjnego wyjazdu do zupełnie nowej lokalizacji.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jeśli już znudzi się Wam latanie, to warto sprawdzić inne funkcje. Przykładowo w Google Earth możemy zobaczyć świat sprzed 80 lat. To też ciekawe doświadczenie i to nie tylko dla miłośników historii. Dzięki niemu można sprawdzić, w jakim stopniu zmieniły się niektóre miejsca na świecie – z własnego doświadczenia dodam, że ten widok potrafi zaskoczyć.