Smartfon z baterią na 3 dni działania. Oto nowa Nokia G11 Plus

Smartfony marki Nokia obecnie reprezentują tylko średnią i niższą półkę. Z jednej strony szkoda, a z drugiej – dzięki temu mogą pochwalić się nieosiągalnymi dla flagowców możliwościami. Na przykład Nokia G11 Plus ma działać nawet 3 dni!

Nokia G11 Plus – bateria na 3 dni pracy

Główną zaletą nowego modelu Nokia G11 Plus ma być, zgodnie z opisem na stronie producenta, wydajny akumulator, pozwalający długo unikać ładowarki. Firma nie zdradza ile miliamperogodzin ma wykorzystane tu ogniwo, ale zapewnia, że wystarczy na 3 dni działania urządzenia. Czy takie przebiegi na baterii są realne?

Zakładamy, że akumulator w nowym smartfonie Nokii ma przynajmniej 5050 mAh. Taką baterię montuje się w podstawowym modelu G11. Przy założeniu, że model „z Plusem” może mieć identyczne lub jeszcze większe ogniwo, wynik trzech dni nie wydaje się być poza zasięgiem. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę niewielkie wymagania energetyczne pozostałych elementów specyfikacji.

Podzespoły, które nie mają prawa być prądożerne

Nokia G11 Plus dysponuje ekranem IPS o przekątnej 6,51 cala, pracującym w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli) oraz odświeżającym obraz z częstotliwością 90 Hz. Niższe zagęszczenie pikseli z pewnością przekłada się na większą oszczędność energii niż w konstrukcjach z ekranami Full HD+. Z przodu mamy oprócz tego 8-megapikselowy aparat do selfie.

Tylna część obudowy to dom dla zestawu aparatów: 50 Mpix (f/1.8) oraz 2 Mpix, z diodą LED pełniącą funkcję lampy błyskowej. Poniżej znajdziemy także czytnik linii papilarnych. Urządzenie zyskało klasyfikację wodoodporności IP53. Jego wymiary to 164,8 x 75,9 x 8,55 mm, zaś całość waży 192 g.

Procesor użyty w G11 Plus to układ Unisoc T606 – budżetowa jednostka o maksymalnym taktowaniu 1,6 GHz. Do tego mamy 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia dostępnego miejsca o 512 GB za pomocą karty microSD.

Obudowa umożliwia podłączenie słuchawek przez gniazdo audio jack 3,5 mm, a także ładowarki z USB-C, choć ta umożliwi uzupełnianie energii jedynie w 10 W. O tyle dobrze, że znajdziemy ją w pudełku ze smartfonem. Pchełki bezprzewodowe, a także inne akcesoria Bluetooth połączą się w standardzie Bluetooth 5.0, choć ewidentnie brakuje NFC. Smartfon wyposażono w standardowe moduły łączności: GPS/AGPS, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5G dual band). Dodatkową funkcją jest radio FM.

Całość działa na Androidzie 12. Producent obiecuje trzy lata aktualizacji poprawek bezpieczeństwa i dwie duże aktualizacje systemu.

Jak na razie, cena oraz dostępność Nokii G11 Plus nie zostały ogłoszone.