Nowy realme wygląda naprawdę atrakcyjnie i ma przyzwoitą specyfikację

Na co najpierw zwracacie uwagę, podchodząc w sklepie do długich półek zastawionych smartfonami? Prawdopodobnie na cenę, a potem na wygląd prezentowanych urządzeń. Nowy realme narzo 50A Prime będzie przyciągać wzrok zarówno jednym, jak i drugim.

realme narzo 50A Prime – specyfikacja i cena

Mimo że jest to budżetowy smartfon, producent nie potraktował jego designu po macoszemu. Wręcz przeciwnie – w materiałach promocyjnych firma podkreśla, że panel tylny realme narzo 50A Prime ma fakturę podobną do kevlaru. Górna część z kolei wyraźnie odróżnia się od reszty, ponieważ jest błyszcząca. To znany zabieg, ale za każdym razem robi takie samo wrażenie – nie można powiedzieć, że nie jest to atrakcyjne dla oka.

narzo 50A Prime (źródło: realme)

Specyfikacja smartfona również jest niczego sobie, aczkolwiek należy pamiętać, że mimo wszystko mamy tu do czynienia z budżetową konstrukcją i z takiej perspektywy należy ją oceniać. Producent nie oszczędzał jednak na jednym z najważniejszych elementów, a mianowicie wyświetlaczu. Nowy realme narzo 50A Prime wyposażono w ekran o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli, który według deklaracji realme pokrywa 90,7% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio), a do tego wyświetla 16,7 mln kolorów i ma maksymalną jasność 600 nitów.

We wnętrzu realme narzo 50A Prime znajduje się procesor UNISOC T612, który – jak podaje producent – „wykręca” w AnTuTu Benchmark 224233 punktów. Układ ten składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 1,82 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz grafiki ARM Mali-G57 650 MHz, a do jego produkcji wykorzystywany jest 12-nm proces technologiczny. Ponadto smartfon dysponuje 4 GB RAM i od 64 GB do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 1 TB (jest na nią dedykowany slot obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano).

realme narzo 50A Prime ma też trzy aparaty na panelu tylnym, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Obok niego znajdują się portretowy obiektyw pomocniczy B&W (f/2.8) i sensor do zdjęć makro (f/2.4). Na przodzie producent umieścił natomiast 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Ponadto realme narzo 50A Prime oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C). Urządzenie ma grubość 8,1 mm, płaskie krawędzie jak iPhone i pracuje na systemie Android 11 z interfejsem realme UI R Edition.

Cena realme narzo 50A Prime została ustalona w Indonezji na 1999000 rupii (równowartość ~590 złotych) za wersję 4 GB/64 GB i 2199000 rupii (~650 złotych) za wariant 4 GB/128 GB. Sprzedaż smartfona w tym kraju rozpocznie się 25 marca 2022 roku. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego modelu na innych rynkach.