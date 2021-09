Tanio, taniej, realme narzo 50i. Jest też troszkę droższy realme narzo 50A

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Marka realme doskonale sobie zdaje z tego sprawę, szczególnie że ma bardzo ambitne plany na najbliższą przyszłość. Na rynku zadebiutowały kolejne dwa nowe smartfony tego producenta.

Specyfikacja realme narzo 50i, cena

Pierwszy to budżetowy model, którego cena zaczyna się już od 7499 rupii (równowartość ~400 złotych) za wersję z 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Wariant z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje natomiast w Indiach 8799 rupii (~470 złotych). Co oferuje w tej cenie?

Smartfon wyposażono w 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją przewodowego ładowania zwrotnego (przez micro USB), niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD do 256 GB) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.



realme narzo 50i (źródło: realme)

realme narzo 50i ma na pokładzie również ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania do 1,6 GHz, ale realme nie podaje, co to za układ. To pierwszy (i niepokojący) przypadek tego typu w historii tej marki. Ponadto smartfon oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie. Całość pracuje na systemie Android 11 z interfejsem realme UI Go Edition.

Specyfikacja realme narzo 50A, cena

Model ten jest zdecydowanie lepiej wyposażony, aczkolwiek też zauważalnie droższy, ponieważ cenę wersji z 4 GB LPDDR4x RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ustalono na 11499 rupii (~610 złotych), a modelu z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej na 12499 rupii (~670 złotych).

źródło: realme

realme narzo 50A oferuje 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, „gamingowy” procesor MediaTek Helio G85, akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C), niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD), czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ponadto realme narzo 50A ma na tyle aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z PDAF i dwa po 2 Mpix każdy (do zdjęć makro i fotografii portretowej) oraz 8 Mpix (f/2.0) na przodzie. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką realme UI 2.0, ma wymiary 164,5×75,9×9,6 mm i waży 207 gramów.



realme narzo 50A (źródło: realme)

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności realme narzo 50i i realme narzo 50A poza Indiami.