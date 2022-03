Orange daje 100 GB za darmo, a Heyah nawet 200 GB!

Mówi się, że za darmo to uczciwa cena, a jak dają, to trzeba brać. Zarówno klienci Orange, jak i Heyah mogą dostać internet w prezencie – w pierwszym przypadku mowa o pakiecie 100 GB, natomiast w drugim nawet 200 GB ekstra za friko!

100 GB za darmo od Orange

W tym przypadku sprawa jest prosta. Klienci operatora, który pierwszy raz zarejestrują się do aplikacji lub konta Mój Orange (wersji 5) za pomocą adresu e-mail albo numeru telefonu, otrzymają w prezencie pakiet 100 GB internetu, który będzie można wykorzystać przez 31 dni kalendarzowych.

Co ważne, bonusowy pakiet zostanie uruchomiony na wszystkie numery na koncie abonenckim. W praktyce oznacza to, że każdy otrzyma w prezencie paczkę 100 GB internetu, ważną przez 31 dni. O aktywacji bonusu operator poinformuje SMS-em. Trzeba jednak pamiętać, że można go wykorzystać wyłącznie na terenie Polski w technologiach LTE, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE lub GPRS. O #hello5G nie ma już mowy.

Jest jednak jeden „haczyk”. Promocja dostępna jest jedynie w ofertach na kartę w taryfach YES, POP, Free na kartę, Zawsze bez limitu, IoT oraz dla abonentów oferty Zetafon, korzystających z ww. taryf. Jedna osoba może skorzystać z niej tylko jeden raz.

Regulamin promocji „100 GB za rejestrację w Mój Orange” (PDF)

Nawet 200 GB za darmo w Heyah

T-Mobile wprowadza natomiast kumulację bonusowych gigabajtów po doładowaniu konta w taryfie „Dniówka”. Oznacza to, że użytkownik nie straci posiadanych gigabajtów, jeśli ponownie doładuje konto, jednocześnie uzyskując kolejny pakiet w ramach promocji „Gigabajty od Heyah”.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Im większa kwota doładowania, tym większy bonus:

od 5 złotych do 9,99 złotych – 5 GB (ważne 5 dni),

od 10 złotych do 14,99 złotych – 10 GB (ważne 10 dni),

od 15 złotych do 19,99 złotych – 15 GB (ważne 15 dni),

od 20 złotych do 24,99 złotych – 20 GB (ważne 20 dni),

od 25 złotych do 29,99 złotych – 25 GB (ważne 25dni),

od 30 złotych do 34,99 złotych – 30 GB (ważne 30 dni),

od 35 złotych do 39,99 złotych – 35 GB (ważne 35 dni),

od 40 złotych do 49,99 złotych – 40 GB (ważne 40 dni),

od 50 złotych do 99,99 złotych – 50 GB (ważne 50 dni),

od 100 złotych do 199,99 złotych – 100 GB (ważne 100 dni),

od 200 złotych – 200 GB (ważne 200 dni),

Nowi klienci, którzy wybiorą ofertę Heyah na kartę, również otrzymają bonusowe gigabajty po pierwszym doładowaniu konta (pod warunkiem, że konto zostanie zasilone w ciągu 30 dni od aktywacji karty SIM). Aktywacja bonusu jest potwierdzana wiadomością SMS. Środki pieniężne z doładowania można wykorzystać na dowolny cel, na przykład na aktywację pakietów z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz paczką 55 GB internetu, a także możliwością korzystania z WhatsAppa, Messengera i Vibera bez limitu danych (za 35 złotych, ważny 30 dni)