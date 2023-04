NAVITEL pokazał nowy „tablet nawigacyjny”. Z czym mamy do czynienia?

Do portfolio produktów firmy NAVITEL, znanej z urządzeń i akcesoriów dla kierowców, dołączył właśnie nowy „tablet nawigacyjny”. Głównym przeznaczeniem urządzenia o nazwie T787 4G jest rola nawigacji samochodowej, ale można je wykorzystać też jako klasyczny tablet.

Tablet czy nawigacja? Jedno i drugie

Na wstępie wypada wyjaśnić, że tak naprawdę mamy do czynienia z tabletem, który został dostosowany do bycia nawigacją samochodową. Nie jest to produkt wyjątkowy czy innowacyjny, bowiem podobne urządzenia już wcześniej znalazły się w ofercie NAVITELA, a także innych producentów. Mimo to warto mu się przyjrzeć, gdyż dla części kierowców jak najbardziej może okazać się dobrym wyborem.

NAVITEL T787 4G już po wyjęciu z pudełka wyposażony jest w aplikację NAVITEL Navigator, czyli nawigację. Oferuje ona funkcję pracy w trybie offline – mapy obejmują 47 państw, a do tego możemy doinstalować kolejne kraje i mamy informacje o obowiązującym ograniczeniu prędkości czy fotoradarach. W zestawie znajdziemy również uchwyt samochodowy i ładowarkę, więc nie musimy dokupować dodatkowych akcesoriów.

W związku z tym, że opisywany produkt może również pełnić rolę klasycznego tabletu, to wypada podać jego specyfikację. Do dyspozycji mamy 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024×600 pikseli, a więc przekątna jest niewiele większa niż w przypadku typowego smartfona. Sercem modelu T787 4G jest układ MediaTek MTK8765 1,3 GHz. Do tego dochodzi 3 GB RAM i 32 GB pamięci dane z opcją rozbudowy za pomocą karty pamięci microSD (do 128 GB).

Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla karty SIM (obsługiwana sieć to maksymalnie 4G), a także dla modułu łączności Bluetooth i Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Przednia kamerka ma 2 Mpix, tylna zaś 5 Mpix. Pojemność akumulatora wynosi z kolei 2800 mAh. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Patrząc na specyfikację NAVITEL T787 4G, łatwo jest wskazać, że jest to produkt z niskiej półki, który nie zachwyca parametrami ekranu czy oferowaną wydajnością. Może jednak okazać się wystarczający, aby wykonać proste i podstawowe zadania, gdy pod ręką nie mamy innego sprzętu.

Cena NAVITEL T787 4G. Ile trzeba zapłacić?

Nowy „tablet nawigacyjny” NAVITEL T787 4G został wyceniony na 449 złotych. Znajdziecie go już w popularnych sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro.