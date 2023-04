Allegro daje gwarancję najniższej ceny. Możesz próbować znaleźć niższą – warto

Allegro uruchomiło ponownie promocję z „Gwarancją Najniższej Ceny”. Mogą skorzystać na niej klienci, którzy lubią szperać po sieci w poszukiwaniu okazji jeszcze lepszych niż na tej popularnej platformie zakupowej.

Jak działa Gwarancja Najniższej Ceny?

Na Allegro pojawiły się i w dalszym ciągu będą się pojawiać produkty oznaczone etykietą „NAJTANIEJ”. Oznacza to, że dana rzecz należy do grona setek tysięcy ofert, których cen pilnuje Allegro. Platforma codziennie porównuje ceny takich produktów w kilkudziesięciu najpopularniejszych sklepach internetowych.

I teraz najlepsze: jeśli w ciągu 72 godzin klient, który dokona zakupu produktu oznaczonego w ten sposób, znajdzie w jednym ze wskazanych przez Allegro sklepach ten sam przedmiot, tylko tańszy, dostanie zwrot różnicy ceny. Rzecz jasna nie da się na tym klasycznie zarobić, bo zwrot występuje w postaci środków do wykorzystania na platformie, ale przecież to nie żadna strata! Zwłaszcza, że w ten sposób można „doładować” swoje konto Allegro łącznie nawet 200 złotymi miesięcznie.

Allegro udostępniło pełen regulamin akcji, a z niego możemy dowiedzieć się kilku dodatkowych szczegółów. Na przykład to, że akcja potrwa do 30 kwietnia. Inna rzecz dotyczy tego, w jaki sposób obliczane są zwroty przyznawane klientom. Otóż różnice w cenach zaokrąglane są w górę do pełnych złotych, spośród następujących wysokości: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.

Ponadto należy wiedzieć, w jakich sklepach można szukać niższych cen. Są to:

123lazienka.pl

amazon.pl

aptekagemini.pl

bricoman.pl

castorama.pl

centrumrowerowe.pl

empik.com

erli.pl

euro.com.pl

komputronik.pl

korob.pl

lazienkaplus.pl

makeup.pl

mediaexpert.pl

mediamarkt.pl

morele.net

notino.pl

oleole.pl

oponeo.pl

sport-shop.pl

superpharm.pl

tim.pl

ucando.pl

xl-narzedzia.pl

Znalazłem niższą cenę w jednym ze sklepów – co teraz?

Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znaleźliśmy zakupiony na Allegro przedmiot taniej w sieci, to uzupełniamy Formularz zgłoszeniowy. Uzupełniamy tam odpowiednie pola – między innymi wklejamy linki do bliźniaczych ofert i wykazujemy różnicę w cenie.

Wnioski nie będą jednak uznawane, jeśli zgłosimy produkt używany, nieoryginalny, uszkodzony, outletowy czy dostępny w opcji zakupu w licytacji. Ponadto sklepowa cena produktu nie może być obniżona za pomocą narzędzi pokroju kart lojalnościowych, kodów zniżkowych, voucherów, akcji promocyjnych typu cashback czy zakupu w pakietach (dwa produkty taniej itp.).

Allegro daje sobie czas na weryfikację formularza do 30 dni od zakończenia akcji. Oznacza to, że powinniśmy otrzymać zwrot najpóźniej pod koniec maja.

Choć platforma zakupowa wydaje się być dość pewna swego (nie bez powodu występuje tutaj słowo „gwarancja”), to jeśli dokonamy jakiegoś zakupu na Allegro, oznaczonego etykietą akcji, warto później sprawdzić ceny tego produktu w sklepach z powyższej listy. Może uda nam się przy okazji zyskać trochę środków na następne zakupy?