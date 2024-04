Ma ekran jak papier. Nowy tablet Lenovo ujrzał światło dzienne

Wyświetlacze przypominające papier stają się coraz powszechniejsze na rynku tabletów. Po TCL i Huawei na wprowadzenie takiego urządzenia zdecydowała się firma Lenovo. Spójrzmy na to, co konkretnie ma do zaoferowania ten sprzęt.

Lenovo wprowadza tablet z ekranem jak papier

Już kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Lenovo przygotowuje tablet z wyświetlaczem imitującym papier. Chodzi o podobne rozwiązanie do tego, z czym mamy do czynienia w modelach konkurencji, takich jak Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition czy TCL NXTPAPER 11. Nie jest to E Ink (znany z czytników e-booków panel niezwykle przyjazny dla oczu, ale o ograniczonych możliwościach), lecz „zmatowiony” LCD – łagodniejszy dla wzroku niż tradycyjne ekrany.

fot. producenta

I rzeczywiście, po cichu na rynek wprowadzony został Lenovo Tab P12 Matte Display (który nazywany jest też P12 Paper). Tablet jest wyposażony w matowy ekran o przekątnej 12,7 cala i rozdzielczości 3K z powłoką antyodblaskową, przyjazną temperaturą barwową i stałym współczynnikiem kontrastu (wynoszącym 1500:1). Dzięki temu świetnie ma się sprawdzać podczas czytania, ale zdawać egzamin ma także w innych formach rozrywki.

W zestawie z tabletem użytkownicy otrzymują również rysik z czujnikiem pochylenia. W połączeniu z ekranem nowej pe dwunastki, oferować ma przez to wrażenie pisania i rysowania niczym po kartce papieru. Producent postarał się też o programowe rozwiązanie, które zapobiega rejestrowaniu dotyku dłoni przy użytkowaniu tabletu w tym trybie.

fot. producenta

Specyfikacja Lenovo Tab P12 Paper

Na francuskiej stronie produktu, gdzie nowy model już się pojawił, odnajdujemy tylko skróconą specyfikację. Poza szczegółami na temat wyświetlacza, dowiadujemy się z niej jedynie tego, że Tab P12 Paper ma na pokładzie 4 głośniki JBL z Dolby Atmos, 2 mikrofony, aparat 13 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu, czytnik linii papilarnych oraz moduły Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 i GPS, a także akumulator o pojemności 10200 mAh, który ma zapewniać 9 godzin działania i obsługiwać szybkie ładowanie (z mocą 30 W).

Pozostałe parametry są nieznane, ale można przypuszczać, że niewiele się tu zmieniło względem Lenovo Tab P12. Ten został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7050, 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci na pliki, w zależności od wersji. Całość działa pod kontrolą systemu Android i waży około 600 gramów.

Nie znamy też niestety najważniejszej liczby, a więc ceny urządzenia. Zresztą na dobrą sprawę nie wiemy nawet, czy Tab P12 Matte Display trafi do sprzedaży w naszym kraju (choć jest to wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę politykę producenta).