Już nie pooglądasz filmów z YouTube bez reklam za darmo w aplikacji. Google dokręca śrubę

Reklamy na YouTube bywają uciążliwe, ale można się ich pozbyć, wykupując pakiet Premium. Ewentualnie można też skorzystać z aplikacji firm trzecich i oglądać filmy na YouTube bez reklam za darmo. Teraz będzie to jednak trudniejsze, a nawet niemożliwe.

Google wypowiada wojnę aplikacjom, które blokują reklamy

Google zarabia na reklamach ogromne pieniądze, a jako że YouTube jest jedną z najpopularniejszych platform, wyświetlane materiały promocyjne generują bardzo wysokie przychody. Przez długi czas dało się je zablokować, korzystając z różnych blokerów reklam. Pod koniec 2023 roku firma z Mountain View wypowiedziała im jednak wojnę, skutecznie zniechęcając wielu użytkowników do używania tego typu rozwiązań.

Aktualnie blokowanie reklam wciąż jest możliwe, choć wymaga znacznie więcej zachodu. Platforma nie zmienia swojej polityki wobec tego procederu i skutecznie odcina blokujących od materiałów wideo. Najbardziej zdeterminowani do oglądania filmów na YouTube bez reklam za darmo korzystają z aplikacji firm trzecich, ale i one wkrótce mogą stać się bezużyteczne.

Google ogłosiło bowiem, że zamierza skuteczniej egzekwować zasady, dotyczące programów innych firm, które naruszają Warunki korzystania z YouTube. W szczególności dotyczy to aplikacji, które blokują reklamy na tej platformie.

YouTube bez reklam za darmo może stać się przeszłością

Firma informuje, że użytkownicy, używający aplikacji firm trzecich, które blokują reklamy, mogą doświadczyć problemów z ładowaniem filmów lub nawet zobaczyć komunikat o treści: Poniższa zawartość nie jest dostępna w tej aplikacji, jeśli będą próbowali obejrzeć jakieś wideo.

Google podkreśla, że warunki korzystania z YouTube nie pozwalają programom firm trzecich na wyłączanie reklam, ponieważ uniemożliwia to twórcy otrzymanie nagrody za oglądalność. Gigant z Kalifornii informuje, że będzie pozwalał aplikacjom innych firm korzystać ze swojego API tylko wtedy, gdy przestrzegają one API Services Terms of Service platformy.

Amerykanie zdają się być zatem zdeterminowani, aby pogrzebać wszystkie programy, pozwalające oglądać filmy na YouTube bez reklam za darmo. Jeśli będą to robić tak samo skrupulatnie i bezlitośnie, jak ma to miejsce w przypadku blokerów reklam, już w niedalekiej przyszłości przywoływane aplikacje mogą stać się bezużyteczne. Równocześnie powinna wzrosnąć liczba subskrybentów Premium, która niedawno przekroczyła 100 milionów na całym świecie.