Seria Xiaomi 14T będzie bliżej sztuki. Znamy pierwsze szczegóły

Xiaomi 13T Pro był jednym z moich ulubionych smartfonów 2023 roku, jednak niepozbawionym wad. Nie mogę się zatem doczekać, aby sprawdzić, co zaoferuje jego następca.

Ekspresjonizm i impresjonizm

Skąd nurty w sztuce w nagłówku, zapytacie? Sprawa jest bardzo prosta – oba urządzenia Xiaomi opisuje w wewnętrznych pracach za pomocą nazwisk sławnych malarzy. I tak 14T Pro to dla firmy „rothko” czyli pseudonim inspirowany Markiem Rothko, natomiast bazowy 14T otrzymał ksywkę „degas”, na cześć Edgara Degasa.

Xiaomi 13T Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zacznijmy od mocniejszego urządzenia, czyli modelu 14T Pro. Podobnie jak w przypadku 13T Pro, gdzie producent skorzystał z gotowej konstrukcji Redmi K60 Ultra, „Czternastka” będzie współdzieliła design i niektóre fragmenty specyfikacji z Redmi K70 Ultra.

Jednym z takich „wspólnych mianowników” powinien być zastosowany układ mobilny. Android Headlines, który opublikował zakulisowe informacje jako pierwszy, podaje, że Xiaomi skorzysta z SoC MediaTek Dimensity 9300. Reszta parametrów wydobytych na światło dzienne przez serwis to same różnice – na szczęście z korzyścią dla nas.

Przykłady? Proszę bardzo – chiński Redmi K70 Ultra nie obsłuży ładowania indukcyjnego. Tymczasem Xiaomi 14T Pro ma otrzymać możliwość uzupełniania stanu baterii bezprzewodowo. W modelu 13T Pro, który kosztował na start prawie 4000 złotych, brak ładowania indukcyjnego był sporą i wartą odnotowania wadą konstrukcji.

Xiaomi 13T Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oprócz tego wiemy, że Xiaomi w 14T Pro będzie kontynuowało współpracę z Leicą. Zestaw aparatów pozostaje w większości tajemnicą z jednym wyjątkiem. Jednym z dostępnych obiektywów będzie teleobiektyw. Tyle informacji musi nam póki co wystarczyć.

Xiaomi 14T to nadal spora zagadka

Pozostało jeszcze zebrać do kupy przedpremierowe informacje dotyczące różnorakich ciągów literowo-liczbowych:

N12 – wewnętrzna numeracja modelu 14T Pro,

N12A – wewnętrzny numer przypisany 14T,

2407FPN8EG – numer modelu 14T Pro przeznaczonego na rynek globalny,

2407FPN8ER, A402XM – wersja 14T Pro przygotowana na rynek japoński,

2406APNFAG – numer modelu 14T na rynek globalny,

XIG06 – numer japońskiej wersji 14T.

Niestety póki co to wszystko, co wiemy zarówno na temat 14T Pro, jak i 14T. Możemy się jedynie domyślać, że tak jak w przypadku zeszłorocznych braci, model bez dopisku „Pro” otrzyma układ mobilny z niższej półki i obsłuży słabszą moc ładowania, ale zachowa solidny zestaw aparatów oraz zaoferuje bliźniaczy wygląd.

Kiedy Xiaomi oficjalnie zaprezentuje swoje prawie-flagowce? W 2023 roku seria 13T debiutowała we wrześniu – niewykluczone, że okres powakacyjny ponownie będzie dla firmy dobrym momentem na pokazanie nowych smartfonów z wyższej półki.