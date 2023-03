Oto HUAWEI Mate X3 – składany smartfon, który wyjdzie cało z kąpieli w kałuży

Każdy szanujący się producent smartfonów musi mieć w ofercie model ze składanym ekranem. Choć większość z nich nie jest dostępna w sprzedaży globalnie, to stanowią pokaz siły i nowoczesnej technologii. Huawei ma już nowy sprzęt, którym może się pochwalić – model Mate X3.

Huawei Mate X3 – poskładało mnie z wrażenia

Składany smartfon Huawei wygląda świetnie. Front i tył urządzenia praktycznie nie różni się od zwykłych urządzeń mobilnych, a przecież mamy jeszcze duży ekran dostępny po otwarciu obudowy.

Huawei Mate X3 (fot. Huawei)

Gdyby chcieć podejść do tematu od strony gabarytów, to należy wspomnieć, że podstawowa edycja nowego Mate X3 jest zaskakująco lekka. Waży 239 g, a to mniej niż w wypadku najpoważniejszego konkurenta – Samsunga Galaxy Z Fold 4 (który waży 260 g). W stanie rozłożonym powinien nawet przyjemnie leżeć w dłoni, z grubością 5,3 mm. Oczywiście po złożeniu grubość wzrasta dwukrotnie, do ponad centymetra.

Czego spodziewać się po ekranach? Zarówno jeden, jak i drugi oferują odświeżanie 120 Hz. Frontowy ma przekątną 6,4 cala, rozdzielczość 2504 x 1080 pikseli i proporcje 20,9:9. Z kolei wewnętrzny jest wyraźnie większym, 7,85-calowym panelem o rozdzielczości 2496 x 2224 pikseli i proporcjach zbliżonych do kwadratu 8:7,1.

Urządzenie można złożyć niemalże „na płasko”, a to dzięki nowej konstrukcji zawiasu, chroniącej elastyczny wyświetlacz przed zbyt dużymi naprężeniami. Ma ona też zredukować pionowe zagięcie w miejscu złożenia ekranu. Jednocześnie jest wystarczająco sztywny, by dało się odłożyć smartfon na blat biurka, otwierając jego ekran pod kątem 90 stopni.

Jeszcze jedna właściwość obudowy: zyskała ona normę odporności IPX8, podobnie jak Galaxy Z Fold 4. Oznacza to, że Samsung nie jest już jedynym producentem „składaków”, który może się pochwalić zwiększoną wodoszczelnością tych wymagających konstrukcyjnie urządzeń.

Huawei Mate X3 (fot. Huawei)

Jazda na flagowym procesorze poprzedniej generacji

Huawei nie mógł zainwestować w nowy procesor Qualcomma, więc firmie pozostało wybrać sprawdzonego Snapdragona 8+ Gen 1, działającego w sieciach 4G LTE. Chińska firma wciąż nie ma dostępu do amerykańskich układów wspierających standard 5G. Do tego producent dobrał 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w wersji podstawowej.

Huawei Mate X3 (fot. Huawei)

Wyspa aparatów obejmuje główny moduł w potrójnej konfiguracji: 50 Mpix (f/1.8) + 13 Mpix (f/2.2) + 12 Mpix (f/3.4), z czego drugi sensor połączony jest z obiektywem ultraszerokokątnym, a trzeci – z obiektywem tele z zoomem 5x. Towarzyszą im dwa aparaty do selfie (zewnętrzny i wewnętrzny) – każdy z martycą 8 Mpix.

Całość działa pod kontrolą systemu Harmony OS 3.1, zasilana przez baterię 4800 mAh z obsługą ładowania przewodowego 66 W i bezprzewodowego 50 W.

9.1 Ocena

HUAWEI Mate X3 ma być dostępny wyłącznie w Chinach, w cenach:

12999 juanów (~8200 złotych) za wersję z 256 GB pamięci,

13999 juanów (~8830 złotych) za wersję z 512 GB pamięci,

15999 juanów (~10100 złotych) za wersję z 1 TB pamięci.

Dodatkowe informacje mogą pojawić się podczas uroczystej europejskiej premiery innych urządzeń Huawei podczas wydarzenia zaplanowanego na 9 maja br. w Monachium.