Netflix ogłosił wprowadzenie planu z reklamami. I podał ceny

Wiedzieliśmy, że to nastąpi. Od listopada, w wybranych krajach, Netflix oferować będzie plan, w którym za dostęp do serwisu użytkownicy zapłacą mniej, ale za to na platformie pojawią się reklamy.

Netflix z reklamami – kiedy, gdzie i za ile?

Na rynku mamy coraz więcej platform streamingowych. Netflix miał to szczęście, że w gruncie rzeczy rozpoczynał rewolucję związaną z usługami Video on Demand, więc był w stanie zapewnić sobie solidne przychody dzięki agresywnej ekspansji, jeszcze zanim do wyścigu dołączyły inne platformy. Teraz jednak walczy o utrzymanie swojej pozycji.

By zachować rentowność i jednocześnie nie ponosić cen cen abonamentu, Netflix podjął kilka ważnych decyzji. Jedną z nich jest ograniczenie zjawiska współdzielenia kont wśród osób, które nie mieszkają ze sobą w jednym gospodarstwie domowym. Drugą okazało się opracowanie dodatkowego, tańszego planu. By obniżyć cenę usługi, firma połączyła ją z wyświetlaniem reklam. Teraz oficjalnie podano, kiedy spodziewać się jej uruchomienia i kosztów, jakie poniosą użytkownicy.

Podstawowy plan z reklamami będzie dostępny od 3 listopada 2022 roku. Netflix ogłosił, że możliwość skorzystania z niego otworzy się przed mieszkańcami 12 krajów. Są to:

Stany Zjednoczone,

Australia,

Brazylia,

Kanada,

Francja,

Niemcy,

Włochy,

Japonia,

Korea Południowa,

Meksyk,

Hiszpania,

Wielka Brytania.

Jak widzimy, na liście brakuje Polski. Na razie nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi dotyczących terminu rozszerzenia dostępności planu z reklamami na inne kraje.

Ile będzie kosztować plan Podstawowy z reklamami? W Stanach Zjednoczonych na przykład, miesięczny koszt wyniesie 6,99 dolarów. W Niemczech, cenę ustalono na 4,99 euro. We Włoszech i Francji jest drożej – odpowiednio 5,49 euro i 5,99 euro miesięcznie.

Ponieważ cena planu Podstawowego w Polsce wynosi 29 złotych, nie ma możliwości, żeby opcja z reklamami była od niego droższa. No, chyba że do tego czasu Netflix poniesie u nas ceny.

Jak działają reklamy na Netfliksie?

Serwis VOD udziela od razu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i przekazuje najważniejsze informacje, które pomogą zdecydować, czy warto interesować się planem z reklamami.

Otóż jeśli chodzi o częstotliwość wyświetlania materiałów reklamowych, to średnio mają one zajmować od czterech do pięciu minut na godzinę. Poszczególne spoty mogą trwać od 15 do 30 sekund. Łatwo więc przeliczyć, że ciągu jednego półtoragodzinnego filmu, będziemy mieli przynajmniej kilka przerw na reklamy – o ile nie będą one „zbijane” w bloki.

Plan z reklamami nie będzie miał 100% wyboru programów telewizyjnych i filmów. Wynika to z ograniczeń licencyjnych, nad którymi aktualnie pracuje Netflix. Ponadto subskrybenci nie będą mogli pobierać treści na swoje urządzenia, by obejrzeć je offline, a jakość obrazu zostanie ograniczona do 720p.

Czekamy na kolejne informacje, które wskazywałyby na uruchomienie opcji abonamentu z reklamami w Polsce. Jak na razie, cisza.