HONOR X40 zadebiutował. Zaskakująco urodziwy!

HONOR przedstawił właśnie swojego nowego średniopółkowego smartfona. Poznaliśmy przy tej okazji jego dokładną specyfikację oraz cenę. Czy jest to urządzenie warte uwagi? Przekonajcie się sami!

To kolejny średniak tego producenta

W lipcu tego roku miała miejsce premiera smartfona HONOR X40i, a dziś firma zaprezentowała kolejny model z tej serii. Choć nowy HONOR X40 nie jest w żadnym stopniu podobny do swojego starszego brata, to łączy je jedna wspólna cecha – oba celują w rynek urządzeń mobilnych ze średniej półki.

HONOR X40 działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 695 wykonanym w litografii 6 nm i wspieranym przez układ graficzny Adreno 619L. Chipset ten pozwala na pracę smartfona w trybie 5G. Dodatkowo w X40 znajdziemy do 12 GB pamięci RAM wraz z możliwością powiększenia jej o dodatkowe 7 GB dzięki obsłudze wirtualnego rozszerzenia RAM-u.

Zaokrąglony ekran i duża bateria? HONOR to ma!

Wyświetlacz zamontowany w nowym smartfonie chińczyków to OLED z odświeżaniem obrazu o częstotliwości 120 Hz. Jest on dodatkowo zagięty po bokach pod kątem 45 stopni i ma przekątną 6,67 cala. U góry znalazła się wyśrodkowana dziurka, a w niej pojedynczy aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix i przysłonie f/2.0.

Wewnątrz smartfona zamontowane zostało ogniwo o pojemności 5100 mAh, które „napełnić” można ładowarką o mocy 40 W. Czytnik linii papilarnych znalazł się pod ekranem. Działanie smartfona wspiera system Android 12 z nakładką Magic UI 6.1.

Nietypowa wyspa z aparatami

Na pleckach HONORA X40 znalazł się okrąg, który służy jako wyspa na aparaty. Wygląda to zdecydowanie nietypowo, ale ten producent przyzwyczaił nas już do swojego umiłowania do kół i okręgów, co widać na przykładzie jego pozostałych modeli smartfonów.

Aparat składa się z dwóch oczek, z czego główne ma rozdzielczość 50 Mpix i przysłonę f/1.8, zaś drugie 2 Mpix i f/2.4. Dodatkowo w okrągłej wyspie znalazła swoje miejsce latarka. Szkoda, że HONOR nie wykorzystał potencjału tego designu i nie umieścił w nim więcej obiektywów. Wystarczyło tylko jedno więcej i całość byłaby bardziej symetryczna.

Dodatkowo producent deklaruje, że jego nowy smartfon korzysta z autorskiej technologii redukcji hałasu w dźwięku, który nagrywają dwa wbudowane mikrofony. Ponadto urządzenie ma certyfikat Hi-Res Gold, wskazujący na dobrą jakość dźwięku wydobywającego się z głośników. Mimo to nie znajdziemy tu wyjścia audio jack 3,5 mm.

Dostępność i cena

Smartfon trafił już do przedsprzedaży, a 23 września trafi do normalnej sprzedaży. Niestety na chwilę obecną dostępny jest on wyłącznie w Chinach i nie mamy żadnych informacji na temat jego dostępności poza Państwem Środka.

Cena HONOR X40 zależna jest od ilości pamięci RAM i tej na pliki, a dokładne ceny prezentują się następująco:

1499 juanów (~1014 złotych) za 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej,

1699 juanów (~1149 złotych) za 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej,

1999 juanów (~1351 złotych) za 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej,

2299 juanów (~1554 złotych) za 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej.

HONOR X40 występuje w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, mieniącym się, zielonym i złotym, przy czym ten ostatni nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży i nie wiadomo czy nie będzie droższy ze względu na swój wygląd premium.