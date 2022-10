Amazfit i adidas podają sobie ręce. Zsynchronizujesz dane o treningach

Jest coś, czego szczerze nie cierpią osoby lubiące dokumentować historię swoich treningów w postaci cyfrowej: brak synchronizacji między różnymi urządzeniami i platformami. Amazfit i adidas burzą te mury i nawiązują współpracę.

Amazfit i Adidas zaczynają się lubić

Adidas to firma, która niezwykle mocno wgryzła się w świadomość Polaków – na tyle mocno, że w wielu miejscach obuwie sportowe wciąż nazywamy „adidasami”, i to nawet wtedy, gdy patrzymy na buty innej marki. Z kolei z Amazfitem mieliśmy być może do czynienia, poszukując smartwatcha za rozsądną cenę. W tym momencie nawiązała się nić współpracy między tymi dwoma przedsiębiorstwami.

adidas Runtastic to platforma cyfrowa i deweloper odpowiedzialny za stworzenie aplikacji sportowych adidas. Dostępne są one na wiodących platformach mobilnych – znajdziemy je w sklepie Google Play, App Store czy App Gallery. Łącznie korzystają z nich 182 miliony sportowców. Pomagają one w osiąganiu celów fitness dzięki adaptacyjnym wskazówkom i motywacji. Umożliwiają też śledzenie danych i uzyskiwanie kompleksowych raportów z aktywności.

Po drugiej stronie mamy czujniki urządzeń Amazfit, zbierające dane o stanie zdrowia użytkownika i jego treningach. Wszystko to prezentują w przystępnej formie w aplikacji Zepp Health. Teraz informacje te będzie można przesyłać do apki adidas Running.

Jaki jest zakres synchronizacji?

Sprawdźmy, jakie dane o treningach mogą być współdzielone między aplikacjami Zepp Health i adidas Running:

dystans,

czas trwania,

tętno,

prędkość,

czas rozpoczęcia/zakończenia.

Ponadto, po każdym treningu z urządzeniem Amazfit, użytkownicy otrzymają spersonalizowany raport sportowy w aplikacji adidas Running, aby pomóc w ukierunkowanych i skutecznych ulepszeniach treningowych w przyszłości.

Od kiedy możemy liczyć na współpracę aplikacji? Producenci wspominają, że oficjalne partnerstwo rozpocznie się w czwartym kwartale 2022 roku. Wszystkie funkcje będą dostępne z zegarkami Amazfit GTR 4 i GTS 4 od momentu premiery. Z kolei starsze smartwatche będą musiały poczekać na odpowiednią aktualizację wprowadzającą kompatybilność w dalszych miesiącach.