Do listy funkcji Amazon Prime Video na telewizorach w Polsce dołącza zapowiedziana nowość. Trzeba jednak spełnić pewien warunek, aby z niej skorzystać.

Amazon Luna w Prime Video na telewizorach w Polsce

Usługa Amazon Luna została udostępniona w Polsce w czerwcu 2024 roku. Platforma gamingowa daje dostęp do bogatej biblioteki tytułów gier w chmurze oraz możliwość pobrania wybranych gier na PC. Aby skorzystać ze standardowego zestawu gier wystarczy posiadać abonament Amazon Prime, który przy okazji daje też dostęp do usługi VOD Prime Video.

Gry w Prime Video | źródło: Amazon

Korzystanie z gier Amazon Luna na telewizorach pierwotnie wymagało instalacji dodatkowej aplikacji. Z czasem amerykański gigant zmienił podejście i postanowił dołączyć usługę Luna do serwisu VOD. Początkowo z gier w chmurze na dużych ekranach w ramach platformy Prime Video mogli korzystać wyłącznie użytkownicy z USA i Wielkiej Brytanii. W październiku 2026 roku Amazon zapowiedział, że w listopadzie 2026 roku Amazon Luna dołączy do Prime Video również w Polsce – i tak właśnie się stało. Co jednak ważne, nie każdy może z tej opcji skorzystać.

Amazon Luna jest od dziś dostępna w aplikacji Prime Video, jednak dotyczy to wyłącznie urządzeń Fire TV. Dodatkowo, aby korzystać z platformy gamingowej, konieczne jest posiadanie jednej z subskrypcji Amazonu – może być to:

Amazon Prime za 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie (płatność z góry) – daje dostęp do Luna Standard (ponad 50 gier w chmurze, kolekcja gier lokalnych i imprezowych, miesięczne gry na PC), a także darmowych przesyłek, specjalnych zniżek czy Prime Video,

Amazon Luna Standard (ponad 50 gier w chmurze, kolekcja gier lokalnych i imprezowych, miesięczne gry na PC, bez dostępu do VOD Prime Video) za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie,

Amazon Luna Premium za 39,99 złotych miesięcznie (ponad 100 dodatkowych gier np. EA Sports FC 26, Fallout 4 czy Hogwarts Legacy).

Nowa przystawka telewizyjna Amazon Fire TV i promocje z okazji Black Friday 2026

Przypomnę, że na przełomie września i października 2026 roku Amazon zaanonsował nową przystawkę multimedialną Amazon Fire TV Stick 4K (2026). Warto dodać, że ten najnowszy model Amazon Fire TV Stick jest obecnie dostępny w promocji w ramach Wielkiej Okazji Prime za 134,99 złotych z obniżką o 58% (to link afiliacyjny). Obecnie w niższych cenach z okazji Black Friday 2026 na Amazonie kupicie też znacznie więcej produktów, w tym czytniki Kindle.