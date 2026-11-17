Nie trzeba czekać do 27 listopada 2026 roku, aby kupić taniej czytniki Kindle i inne urządzenia Amazon w niższej cenie. Promocje na Black Friday 2026 są już dostępne.

Promocja na czytniki Kindle i inny sprzęt Amazon na Black Friday 2026

Z jednej strony można się złościć, że sklepy wypaczyły ideę, stojącą za Black Friday, ponieważ już od lat organizują black weeki, a nawet black months (i to niekoniecznie w listopadzie…), ale z drugiej dzięki temu klienci szybciej mogą kupić wiele produktów w niższych cenach i dostają więcej czasu do namysłu. Nie ma bowiem presji szybkiego zakupu, kiedy ma się świadomość, że oferta będzie dostępna przynajmniej kilka albo kilkanaście dni.

Na Amazon.pl trwa Wczesny Black Friday, w trakcie którego możecie taniej kupić m.in. wybrane urządzenia Amazon, w tym:

Naturalnie Amazon.pl oferuje w obniżonych cenach nie tylko swój sprzęt – wszystkie oferty znajdziecie na tej stronie (zarówno na elektronikę, jak i kosmetyki czy chemię domową).

Przy okazji warto przypomnieć, że 28 października 2026 roku Amazon zaprezentował nowe urządzenia z rodziny Echo, ale (niestety) nie są one dostępne w Polsce.

Zanim kupisz coś na Amazon, aktywuj Prime

Przed rzuceniem się w wir zakupów na Amazon.pl, zdecydowanie warto aktywować subskrypcję Amazon Prime za 0 złotych na 30 dni. Później można kontynuować ją za 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie. Oczywiście zdecydowanie bardziej opłaca się wybrać tę drugą opcję, nie tylko dlatego, że wychodzi korzystniej, ale przede wszystkim z powodu korzyści, jakie zapewnia.

Subskrybenci Amazon Prime mają bowiem zagwarantowaną szybką i bezpłatną wysyłkę, a ponadto dostęp do ekskluzywnych promocji w ciągu roku, a także do platform Prime Video i Prime Gaming (pierwsza oferuje filmy i seriale, a druga zawartość gamingową). To aktualnie najbardziej opłacalna subskrypcja w Polsce.

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