Nie tylko filmy i seriale. Amazon Prime Video wkrótce zaoferuje Polakom coś nowego

Polscy subskrybenci Amazon Prime już wkrótce będą mogli skorzystać ze świetnej nowości na dużych ekranach. Podobną usługę ma już Netflix.

Świetna nowość zmierza do Polski – kolejny powód, by zainwestować w Amazon Prime?

W czerwcu 2024 roku platforma do gier w chmurze Amazon Luna stała się dostępna dla polskich użytkowników. Na tym jednak amerykański gigant nie miał zamiaru się zatrzymać, gdyż w lipcu 2026 roku firma wzięła przykład z Netflixa i postanowiła dodać gry Amazon Luna do serwisu Prime Video dla użytkowników sprzętów Fire TV.

Początkowo jednak z gier w chmurze na telewizorach w ramach platformy VOD Prime Video mogli korzystać wyłącznie użytkownicy z USA i Wielkiej Brytanii. Teraz wreszcie Amazon zdecydował się na wydłużenie listy krajów. Subskrybenci Prime i posiadacze sprzętów Fire TV z Francji, Hiszpanii, Kanady i Włoch mogą korzystać z biblioteki gier Amazon Luna na telewizorach.

Na tym jednak nie koniec, bo już od listopada 2026 roku planowane jest udostępnienie Amazon Luna w ramach Prime Video na Fire TV również w Polsce, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Szwecji.

Gry w Amazon Prime Video | fot. Amazon

Gry Amazon Luna w Prime Video na telewizorach z Fire TV – jak skorzystać?

Aby móc korzystać z usługi Amazon Luna poprzez Prime Video należy spełnić dwa warunki – trzeba mieć subskrypcję Prime oraz posiadać urządzenie Fire TV. Z nowej usługi będzie można skorzystać po uruchomieniu aplikacji telewizyjnej Prime Video i przejściu do zakładki Gry.

Firma wspomina, że użytkownicy znajdą tam stale rozwijaną bibliotekę tytułów, a do grania nie jest potrzebna dedykowana konsola czy komputer gamingowy. Dodatkowo nadmienia, że biblioteka Luna obejmuje m.in. Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations, Assassin’s Creed Mirage, Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch czy Wobbly Life.

Przy okazji warto wspomnieć, że w kwietniu 2026 roku zadebiutował nowy Amazon Fire TV Stick HD (2026). Z kolei subskrypcja Prime obecnie kosztuje 15,50 złotych na miesiąc lub 69 złotych na rok (przy płatności z góry) – przypomnę, że ceny te obowiązują po podwyżkach od stycznia 2026 roku. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że to nadal atrakcyjna cena w porównaniu do innych platform, szczególnie że subskrypcja Amazon Prime obejmuje dostęp do Prime Video, Amazon Luna Standard, Prime Gaming, okazyjnych ofert np. w ramach Prime Day oraz darmowe dostawy.

Warto podkreślić, że zasada działania tej nowości będzie bardzo podobna do gier oferowanych na Netfliksie. Gry Amazon Luna w Prime Video staną się dostępne za darmo, w chmurze, co oznacza, że nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych zakupów ani pobierać gier.