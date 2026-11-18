Chcąc zachować swoje whatsappowe rozmowy i multimedia w przypadku zmiany telefonu trzeba zrobić kopię zapasową. Do tej pory domyślną przestrzenią do jej przechowywania był Dysk Google, ale grupa Meta postanowiła zaoferować użytkownikom miejsce na swoich serwerach.

WhatsApp zapewni własną przestrzeń na kopie zapasowe

Przechowywanie kopii zapasowej na Dysku Google jest całkiem wygodne, ale przestrzeń ta – szczególnie że dzielona z Gmailem i, przede wszystkim, ze Zdjęciami – szybko może się zapełnić. Osobne miejsce na backup czatów w komunikatorze WhatsApp wydaje się więc mieć sporo sensu.

Grupa Meta najwyraźniej też to dostrzegła, bo w najnowsze wersji beta WhatsAppa (oznaczonej jako v2.26.46.4) oferuje darmową przestrzeń na własnych serwerach – przeznaczoną właśnie na kopie zapasowe. Zapewnia przy tym, że – podobnie jak same rozmowy – backup jest w pełni zaszyfrowany.

WhatsApp da 2 GB za darmo i co dalej?

Każdy użytkownik będzie miał do wykorzystania 2 GB za darmo. Co jeśli okaże się to za mało? Wówczas nadal można korzystać z Dysku Google albo też wykupić subskrypcję. W tym drugim przypadku do wyboru są dwie opcje: WhatsApp Plus lub Meta One.

Dostępna od czerwca 2026 roku subskrypcja WhatsApp Plus kosztuje 10,49 złotych i obok takich korzyści, jak eksluzywne naklejki, dodatkowe motywy czy ulepszone listy czatów, zapewni 100 GB miejsca na backup. Z kolei abonament Meta One wprowadzony we wrześniu 2026 roku startuje z poziomu 29,99 złotych miesięcznie, obejmuje szereg funkcji AI i zwiększy dostępną przestrzeń nawet do 4 TB.

Dodatkowa przestrzeń na backup w aplikacji WhatsApp | źródło: WABetaInfo

Na razie tylko w wersji beta

Na razie funkcja widoczna jest wyłącznie w wersji beta – nie można więc wykluczyć scenariusza, w którym grup Meta ostatecznie zrezygnuje z jej wprowadzenia. Myślę jednak, że to mało prawdopodobna opcja. Niemniej trudno na razie powiedzieć, kiedy dokładnie można spodziewać się jej debiutu w pełnym wydaniu. Nie wiadomo też, czy nie pojawią się żadne ograniczenia geograficzne.