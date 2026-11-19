Premiera Grand Theft Auto VI napędza nie tylko sprzedaż konsol, ale i rynek absurdalnie drogich gadżetów. Oprócz oficjalnych akcesoriów od Rockstar Games, zaprezentowano luksusowe edycje składanych smartfonów Samsunga i Apple od firm trzecich, przy których ceny standardowych flagowców przestają robić jakiekolwiek wrażenie.

Samsung Galaxy Z Fold 8 w złocie, prosto z Vice City

Zaczynamy od znanej z piekielnie drogich projektów marki Caviar, o której mogliście już czytać na Tabletowo. Firma tym razem postanowiła uczcić powrót do Vice City, wypuszczając specjalną edycję Ocean Drive dla serii Samsung Galaxy Z Fold 8. Zgodnie z nazwą, projektanci zainspirowali się kultowymi hotelami w stylu Art Deco przy słynnej promenadzie w Miami.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive (źródło: Caviar)

Na pleckach smartfonów znajdziemy geometryczne wzory oraz falujące linie naniesione na dwie warstwy 24-karatowego złota. Żeby jednak nikt nie miał wątpliwości, o jaką grę tu chodzi, obudowę zwieńczono też charakterystycznym dla serii sześciogwiazdkowym poziomem poszukiwań i podpisem „Most Wanted”, którego nawet font nawiązuje do marki Grand Theft Auto.

Czy styl ten robi wrażenie? To już zależy od gustu – na mnie z pewnością dużo większe wrażenie robi cena:

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ocean Drive 256 GB – 11130 dolarów (równowartość około 44790 złotych), 512 GB – 11490 dolarów (~46240 złotych) 1 TB – 11850 dolarów (~47690 złotych),

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive 256 GB – 11560 dolarów (~46520 złotych), 512 GB – 11920 dolarów (~47970 złotych) 1 TB – 12270 dolarów (~49380 złotych).



Oczywiście same smartfony nie różnią się niczym, jeśli chodzi o podzespoły czy oprogramowanie – firma Caviar skupia się jedynie na aspektach wizualnych.

Apple iPhone Duo GTA VI Edition – jeszcze drożej i jeszcze bardziej kiczowato

Jeśli myśleliście, że ponad 12 tysięcy dolarów za smartfon to przesada, to ukraińska marka Lischyna postanowiła to przebić – poznajcie iPhone’a Duo GTA VI Edition. Co ciekawe, firma mogła dogadać się z Rockstar Games w kwestii licencji, bo na tylnym panelu dumnie widnieje oficjalne logo Grand Theft Auto VI. No chyba, że nie boi się prawników Rockstara.

Poza samym logotypem na tle z czarnego włókna węglowego umieszczono złotą płaskorzeźbę głównych bohaterów oraz stylizowaną panoramę Vice City, a całość – wraz ze zmodyfikowaną wyspą aparatów – otoczono licznymi drobnymi kamieniami szlachetnymi. Trzeba przyznać, że Lischyna mocno ingeruje tu w oryginalny wygląd. Specyfikacja wewnętrzna pozostała oczywiście bez zmian.

iPhone Duo GTA VI Edition (źródło: Lischyna)

Są tu jednak dwa konkretne zgrzyty. Po pierwsze, metalowe i bogato zdobione plecki najprawdopodobniej całkowicie blokują ładowanie bezprzewodowe oraz obsługę akcesoriów MagSafe. Po drugie, jak zauważa Notebookcheck, w oficjalnych grafikach promocyjnych wykryto znak wodny SynthID, co oznacza, że zdjęcia te w całości wygenerowano lub mocno przerobiono przy użyciu AI – zresztą widać to już na pierwszy rzut oka.

W związku z tym mam poważne obawy, czy ten smartfon w ogóle fizycznie powstał, a nie jest jedynie próbą taniego skupienia na sobie uwagi przy okazji premiery Grand Theft Auto VI. Ja stawiam na to ostatnie.

Apple iPhone Duo GTA VI Edition jest dostępny w sklepie internetowym Lischyny, ale nawet najtańszy wariant z 512 GB pamięci wyceniono na zawrotne 14000 dolarów (~56340 złotych). Ja póki co wstrzymuję się z zakupem i wracam przed konsolę do gry.