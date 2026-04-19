Marzy Ci się dobry smartwatch do 1000 złotych? Wierzę, że ten ranking pomoże Ci znaleźć idealny model dla siebie. Przedstawiam w nim – moim zdaniem – najlepsze smartwatche z tej kategorii cenowej, oferujące szeroką funkcjonalność, wysoką wydajność i długi czas działania, a do tego cechujące się nienaganną jakością wykonania.

Ranking smartwatchy do 1000 złotych – co w nim znajdziesz?

Jeśli chcesz wydać możliwie mało, odsyłam do rankingu tanich smartwatchy, w którym polecam między innymi kilka świetnych zegarków za mniej niż 500 złotych: Redmi Watch 5 Active (i inne modele z tej serii), Realme Watch 5, CMF Watch 3 Pro czy Amazfit Active 2 Premium to niektóre urządzenia, które stanowią świetny wybór na tej półce cenowej.

Z kolei w tym zestawieniu skupiam się na modelach kosztujących od 500 do 1000 złotych, które – w moim odczuciu – są optymalnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują dobrego smartwatcha na co dzień i nie wymagają od niego sportowej precyzji ani zaawansowanych nowinek technologicznych.

Bez problemu znajdziesz jednak wśród nich smartwatche z NFC do płatności zbliżeniowych, modele oferujące całkiem niezłą precyzję podczas pomiarów aktywności oraz świetnie radzące sobie z szeroko rozumianą komunikacją. Oto zestawienie…

Jaki smartwatch do 1000 złotych? Ranking 2026:

Huawei Watch Fit 4 (Pro) – optymalny smartwatch na co dzień

– optymalny smartwatch na co dzień Xiaomi Watch S4 – dobry i tani smartwatch Xiaomi

– dobry i tani smartwatch Xiaomi OnePlus Watch 2 – flagowiec poprzedniej generacji

– flagowiec poprzedniej generacji Huawei Watch GT 5 – najlepszy smartwatch do 700 złotych

– najlepszy smartwatch do 700 złotych Huawei Watch GT 6 – najlepszy smartwatch do 1000 złotych

– najlepszy smartwatch do 1000 złotych Apple Watch SE (3. gen) – najlepszy tani smartwatch Apple

Co w 2026 roku oferują najlepsze smartwatche do 1000 złotych?

Najlepsze smartwatche w tej kategorii cenowej są w stanie zaoferować bardzo szeroką funkcjonalność. Możesz liczyć na obsługę płatności zbliżeniowych i rozmów telefonicznych, a także na obecność wielu innych praktycznych funkcji, takich jak kalendarz, prognoza pogody, alarm czy zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Dzięki temu wszystkiemu konieczność wyjmowania smartfona z kieszeni ogranicza się właściwie do minimum (a po to, przede wszystkim, kupuje się taki zegarek).

Nawet te niedrogie smartwatche w 2026 roku mają też na swoich pokładach wysokiej klasy sensory i wykorzystują zaawansowane algorytmy, dzięki którym są w stanie dostarczyć (w miarę) precyzyjne i wiarygodne informacje na temat Twojego zdrowia i skutecznie monitorować aktywność – zarówno podczas treningów, jak i wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Nierzadko automatycznie wykrywają rozpoczęcie podstawowych ćwiczeń, a przypadku konkretnych dyscyplin oferują tryby dostrojone pod ich kątem.

Jasne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości to już właściwie standard – nawet wtedy, gdy mówimy o modelach, których cenom bliżej do 500 niż 1000 złotych. Czas pracy od kilku do nawet kilkunastu dni też już nikogo nie zaskakuje. Do jakości wykonania również trudno mieć większe zarzuty – przynajmniej w przypadku smartwatchy opisywanych w tym rankingu.

Skoro już o tym mowa, zaczynajmy!

Huawei Watch Fit 4 (Pro) – optymalny smartwatch na co dzień

Zestawienie otwiera smartwatch… a właściwie smartwatche Huawei Watch Fit 4 oraz Huawei Watch Fit 4 Pro. To dwa wyśmienite modele o bardzo zbliżonych możliwościach, a obecnie także cenach (choć początkowo ten drugi był dwa razy droższy). Wybór sprowadza się tak naprawdę do tego, czy bardziej zależy Ci na lekkiej i kompaktowej konstrukcji (wówczas weź model podstawowy), czy na wysokiej odporności i wyższej precyzji pomiarów (tu kłania się model z dopiskiem Pro).

Miałem przyjemność testować ten pierwszy (a dziś taki właśnie zegarek wiernie towarzyszy na co dzień mojej żonie), z kolei Huawei Watch Fit 4 Pro trafił na warsztat testowy nadgarstek Kasi. Oboje mieliśmy podobne odczucia – to po prostu świetne smartwatche, które może i nie imponują żadną konkretną cechą, ale oferują na tyle wysoką jakość i są tak dobrze zbalansowane, że rewelacyjnie sprawdzają się w codziennych zastosowaniach.

Huawei Watch Fit 4 Pro z zielonym paskiem i Huawei Watch Fit 4 z szarym paskiem (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl(

Co konkretnie oferują? Jeden i drugi ma rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności, dzięki czemu wygodnie korzysta się z niego także w słoneczne dni. Do tego dochodzą zaawansowane i precyzyjne sensory do pomiaru aktywności (w modelu Pro działają minimalnie lepiej), wbudowany GPS z funkcją map offline oraz moduł NFC do płatności zbliżeniowych Curve Pay.

Jest też mikrofon i głośnik – zestaw umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Nie brakuje również świetnie działającego systemu powiadomień oraz wiadomości, na które można swobodnie odpisywać przy użyciu klawiatury QWERTY lub trybu T9. Za przysłowiową wisienkę na torcie uznałbym czas pracy sięgający 10 dni na jednym ładowaniu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 4:

wyświetlacz: 1,82 cala, prostokątny, AMOLED, 480×408 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 43 x 9,5 mm,

waga: ~27 g,

odporność: 5 ATM,

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 4 Pro:

wyświetlacz: 1,82 cala, prostokątny, AMOLED, 484×412 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 9 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 44,5 x 9,3 mm,

waga: ~32 g,

odporność: 5 ATM,

Xiaomi Watch S4 – dobry i tani smartwatch Xiaomi

Jeśli bardziej przekonują Cię okrągłe wyświetlacze, rzuć okiem na Xiaomi Watch S4 – konkretnie polecam wersję o średnicy 41 mm, która dobrze sprawdzi się u kobiet oraz mężczyzn z nieco mniejszymi nadgarstkami. Ma 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności dochodzącej do 1500 nitów, co jest wartością wystarczającą do komfortowego użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych.

Pojemny akumulator zapewnia około tygodnia działania między jednym ładowaniem a kolejnym. W tym czasie zegarek monitoruje naszą aktywność, czuwa nad czasem i jakością snu, wyświetla powiadomienia z telefonu, może służyć do sterowania odtwarzaczem muzycznym, umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, a także pozwala na dokonywanie płatności poprzez NFC. Ma też dwuzakresowy GPS i 150 trybów treningowych.

Przy całej tej funkcjonalności jest to też po prostu estetyczny zegarek, który z powodzeniem może zastąpić klasyczny czasomierz i pełnić funkcję biżuterii. Szczególnie że nie boi się też wody, cechując się szczelnością na poziomie 5 ATM. Ładny i praktyczny – takie lubię.

Najważniejsze cechy smartwatcha Xiaomi Watch S4 (41 mm):

wyświetlacz: 1,32 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 8 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 41,2 x 9,5 mm,

waga: ~32 g,

odporność: 5 ATM,

OnePlus Watch 2 – flagowiec poprzedniej generacji

Dobrym pomysłem przy ograniczonym budżecie może też być postawienie na flagowy model poprzedniej generacji. Właśnie tę kategorię reprezentuje OnePlus Watch 2, który kosztuje obecnie tyle, co niedawno wypuszczony OnePlus Watch Lite, ale pod względem funkcjonalności bije go na głowę.

To solidnie wykonany i bardzo stylowy smartwatch, który pasuje i to garnituru, i do stroju sportowego. Oferuje kompletną funkcjonalność, zapewniając realne wsparcie w codziennych sytuacjach, ale też podczas treningu. Pozwala trzymać rękę na pulsie i pozostawać w stałym kontakcie ze światem, a równocześnie zadbać o dobre samopoczucie, kondycję i zdrowie.

OnePlus Watch 2 (źródło: OnePlus)

Ma wbudowany GPS, NFC do płatności zbliżeniowych, akumulator zapewniający długi czas pracy (na poziomie 4-5 dni) i system Wear OS, pozwalający zainstalować wiele popularnych aplikacji i jeszcze bardziej rozszerzyć jego funkcjonalność. Równocześnie jest solidny i trwały. Zdecydowanie warto się nim zainteresować.

Najważniejsze cechy smartwatcha OnePlus Watch 2:

wyświetlacz: 1,43 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 5 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 46,6 x 12,1 mm,

waga: ~49 g,

odporność: 5 ATM / IP68,

Huawei Watch GT 5 – najlepszy smartwatch do 700 złotych

Najlepszym smartwatchem do 700 złotych jest jednak – w mojej opinii – Huawei Watch GT 5. To estetyczny i funkcjonalny zegarek, który ma sporo do zaoferowania podczas treningów, jak i poza nimi. Precyzyjny pomiar zdrowia i aktywności oraz dokładny GPS to niektóre spośród charakterystycznych dla niego cech.

Oczywiście możesz też liczyć na pełną funkcjonalność smartwatcha: na czele ze sterowaniem odtwarzaczem muzyki, kalendarzem, powiadomieniami z telefonu, możliwością prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth czy dokonywaniem płatności zbliżeniowych z NFC. Ot, nieco podrasowany Fit w klasycznej odsłonie, z okrągłym wyświetlaczem…

Huawei Watch GT 5 (fot. Huawei)

Skoro już o nim mowa, ekran w modelu Huawei Watch GT 5 ma 1,32 lub 1,43 cala (w zależności od tego, czy zdecydujesz się na polecaną tu wersję 41 mm czy też większą, 46 mm). W obu przypadkach jest to panel typu AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności. Zegarek nie musi się też wstydzić czasu pracy, sięgającego 7 dni. Jest również wytrzymały w innym sensie – za sprawą pyło- i wodoszczelnej konstrukcji w klasach IP69K i 5 ATM.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch GT 5 (41 mm):

wyświetlacz: 1,32 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 7 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 41,3 x 9,5 mm,

waga: ~35 g,

odporność: 5 ATM / IP69K,

Huawei Watch GT 6 – najlepszy smartwatch do 1000 złotych

Chociaż wszystkie polecane tu modele mogą się u Ciebie sprawdzić bez zarzutu, to gdybym miał wybrać jeden konkretny smartwatch i nazwać go najlepszą opcją do 1000 złotych, postawiłbym na zegarek Huawei Watch GT 6, czyli następcę wyżej opisanego urządzenia. Bazując na jego solidnych fundamentach producent zrobił jeszcze krok do przodu.

Dzięki szeregowi udoskonaleń, Huawei Watch GT 6 (w wersji 46 mm) jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu nawet 21 dni (!), co powinno sprostać wymaganiom nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Ma też zaktualizowany zestaw czujników, które cechują się jeszcze większą precyzją pomiarów podczas ćwiczeń, jak i spontanicznego ruchu.

Huawei Watch GT 6 (fot. Huawei)

To kawał rewelacyjnego smartwatcha ze średniej półki, któremu dosłownie niczego nie brakuje (oczywiście – w porównaniu do innych modeli z tego sektora). Przy tym wszystkim jest solidny i naprawdę dobrze się prezentuje – zarówno na damskim, jak i męskim nadgarstku.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch GT 6 (46 mm):

wyświetlacz: 1,47 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 21 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 46 x 10,95 mm,

waga: ~51 g,

odporność: 5 ATM / IP69,

Apple Watch SE (3. gen) – najlepszy tani smartwatch Apple

Jeśli masz iPhone’a i szukasz niedrogiego smartwatcha do pary, możesz albo kupić używany egzemplarz, albo postawić na Apple Watch SE (3. gen) w wersji 40 mm. Wprawdzie jego cena przekracza założony budżet, ale robi to w tak nieznacznym stopniu, że – moim zdaniem – można przymknąć na to oko.

Pomimo wyraźnie niższej ceny niż w przypadku modelu podstawowego, Apple Watch SE oferuje całkiem szeroką funkcjonalność. Pozwala na monitorowanie kondycji i zdrowia (wraz ze zmianą temperatury ciała), wyświetla powiadomienia na niegasnącym wyświetlaczu Retina (LTPO OLED) o jasności sięgającej 1000 nitów, ma też wbudowany GPS, a do tego doskonale łączy się z iPhonem i integruje z całym ekosystemem Apple.

Apple Watch SE (3. gen) (źródło: Apple)

Największym minusem jest to, że wymaga codziennego ładowania, ale dla użytkowników sprzętu Apple nie będzie to raczej żadne rozczarowanie, bo zdążyli już do tego przywyknąć. Żeby jednak zakończyć jakimś plusem, wspomnę o solidnej, aluminiowej obudowie oraz wygodnym, elastycznym pasku.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch SE (3. gen) (40 mm):

wyświetlacz: 1,57 cala, prostokątny, OLED, 324×394 pikseli,

pomiary: puls, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 1 dnia regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 40 x 10,7 mm,

waga: ~26 g,

odporność: 5 ATM,

Dobry smartwatch do 1000 złotych? Wybór jest znacznie szerszy

Na wyróżnienie zasługują też tzw. hybrydowe samrtwatche, które w zasadzie są tradycyjnymi zegarkami, tyle tylko że wzbogaconymi o funkcje smart. Na plus w tej kategorii wyróżnia się model Garmin Vivomove Sport.

Skoro jesteśmy już przy tym producencie, warto wspomnieć też o innych modelach z jego oferty, jak chociażby Garmin Lily 2 czy Garmin Vivoactive 5. To bardziej zegarki do fitnessu niż smartwatche, ale u części użytkowników mogą się sprawdzić. Podobne polecajki i propozycje można by mnożyć, ale celem tego rankingu było ułatwienie wyboru, a nie jego skomplikowanie, więc w tym miejscu skończę.

A Twoim zdaniem jaki smartwatch do 1000 złotych jest obecnie najbardziej opłacalną i po prostu najlepszą opcją? Któryś z tego rankingu czy może jednak Twój wybór padłby na coś innego?