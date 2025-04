Oto „nowe” Volvo S90. Wygląda po prostu genialnie

Facelifting przeszedł kolejny model szwedzko-chińskiego producenta. Oto „nowe” Volvo S90, czyli jeden z najładniejszych sedanów w segmencie.

Volvo S90 po znaczącym faceliftingu

Prawdopodobnie prawdziwie nowego, spalinowego Volvo, już się nie doczekamy. Producent nie zamierza jednak na razie wycofywać się z aut napędzanych silnikiem spalinowym. Co więcej, postanowił odświeżyć wybrane modele ze swojej oferty, aby wciąż mogły one rywalizować chociażby z Wielką Trójcą z Niemiec.

Na rynku pojawiło się już odświeżone Volvo XC90, które prezentuje się przyjemnie. Zobaczyliśmy jeszcze poliftowe Volvo XC60, czyli również atrakcyjnego SUV-a. Natomiast teraz przyszła kolei na samochód może nieco mniej praktyczny, ale oferujący jedno z najcudowniejszych nadwozi w historii motoryzacji. Tak, Volvo S90 jest sedanem i właśnie przeszło terapię odmładzającą.

Zmodernizowany wygląd wpisuje się w stylistykę, którą mogliśmy zobaczyć w odświeżonych XC90 i XC60. Widać, że firma zadbała o pewną spójność. Sporo sił włożono również, aby nowa stylistyka przodu i tyłu dobrze współgrała z już znanymi kształtami Volvo S90.

W mojej ocenie osiągnięty efekt jest po prostu genialny i – jako fan BMW – muszę przyznać, że nowe BMW serii 5 prezentuje się gorzej. Co więcej, odświeżone S90, wraz z Mercedesem klasy E (W214), to obecnie najładniejsze auta w segmencie.

Do zmian wizualnych dochodzą dwie wersje kolorystyczne – Mulberry Red i Aurora Silve. Klienci będą mogli jeszcze wybrać nowe wzory felg. Jeśli chodzi o wnętrze, cały projekt pozostał bez większych zmian, aczkolwiek pojawił się większy, 11,2-calowy wyświetlacz centralny o lepszej jakości obrazu. Zapewnia on dostęp do Android Automotive. Do tego dochodzi drugi ekran tuż za kierownicą. Podstawowa nawigacja to Google Maps, porozmawiać możemy z Asystentem Google, a dodatkowe aplikacje są dostępne do pobrania z Google Play.

Co znajdziemy pod maską?

Do wyboru będą wyłącznie 4-cylindrowe silniki benzynowe, które są łączone z układem miękkiej hybrydy lub hybrydy plug-in. Te drugie wersje mają zapewnić do 80 km zasięgu na samym prądzie. Wszystkich miłośników diesla muszę rozczarować – nie będzie on dostępny.

Odświeżone Volvo S90 początkowo zadebiutuje wyłącznie na rynku chińskim. Producent wspomina jednak, że plany zakładają wprowadzenie samochodu także na inne rynki, ale szczegóły nie są jeszcze znane.