Smartfony i tablety z tym Androidem właśnie stały się mniej bezpieczne

Google zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się wspierać starszych iteracji systemu w nieskończoność. Gigant z Mountain View odesłał właśnie na emeryturę kolejną wersję Androida. Co to oznacza dla użytkowników?

Co oferował Android 12?

Wydana w październiku 2021 roku kolejna generacja systemu rozwijanego przez Google wprowadzała przede wszystkim nową koncepcję projektową. Material You to rozwinięcie Material Design, stawiające na jeszcze większą kontrolę użytkownika nad wyglądem interfejsu. Całość charakteryzowała się większą prostotą połączoną z szybkim procesem zabawy kolorami i fontami.

Od strony praktycznej to właśnie w „dwunastce” pojawił się przycisk do Google Pay, przewijane zrzuty ekranu czy ułatwienia dla osób z wadami wzroku. Przeniesiono również wywoływanie Asystenta Google – dziś Gemini – na przycisk zasilania, do czego nie wszyscy się przyzwyczaili.

W kwestii prywatności system od teraz był w stanie poinformować za pomocą ikony na pasku powiadomień, że używana właśnie aplikacja korzysta z kamery lub mikrofonu. Zadebiutowała także funkcja umożliwiająca wybór czy aplikacja może korzystać z dokładnej lokalizacji, czy tylko przybliżonej.

Koniec poprawek bezpieczeństwa

Po 3,5 roku od debiutu Androida 12 i ponad 3 lata po wersji dedykowanej tabletom, składanym smartfonom i chromebookom – Androida 12L – Google Android Security Bulletin datowany na kwiecień 2025 roku potwierdza, że nie pojawi się więcej aktualizacji dotyczących zabezpieczeń tej wersji systemu.

W tym przypadku mowa o niemałej grupie użytkowników. Według AppBrain z Androida 12 korzysta wciąż około 12,8% użytkowników smartfonów z systemem Google. Co ciekawe, daje to „dwunastce” czwarte miejsce, ponieważ w statystykach serwisu popularniejszy jest Android 11 z 14,2% udziałem na rynku.

Co to oznacza dla właścicieli smartfonów, których wsparcie producenta zatrzymało się właśnie na Androidzie 12? Jeżeli urządzenie służy Wam wyłącznie do dzwonienia i wysyłania wiadomości, to raczej nie ma się czego obawiać. Jeżeli jednak używacie smartfona w mobilnej bankowości lub przechowujecie na nim ważne dokumenty, warto rozważyć wymianę urządzenia na nowsze.

Na szczęście producenci wydłużają wsparcie także w budżetowej półce, więc zakup telefonu z Androidem do 1000 złotych wcale nie musi oznaczać, że smartfon będzie się kwalifikował do wymiany za parę lat.