Nowe średniaki Xiaomi. Zaimponują liczbami

Wiarygodny informator Digital Chat Station podzielił się pierwszymi informacjami na temat nowego smartfona Xiaomi ze średniej półki cenowej. W pierwotnym wpisie nie podał, o jaki konkretnie model chodzi, ale z wątku wynika, że jest to najpewniej członek rodziny Redmi Note 16 (która ostatecznie może nazywać się Redmi Note 17). Jakiejkolwiek by jednak nie otrzymał nazwy, zanosi się na łakomy kąsek dla tych, którym imponują duże liczby.

Xiaomi zadba o to, by seria Redmi Note 16 (Redmi Note 17) imponowała liczbami

Można przypuszczać, że będzie to najbardziej wypasiony model w rodzinie, a więc najprawdopodobniej Redmi Note 16 Pro+ 5G lub Redmi Note 17 Pro Max 5G. Informator podaje, że będzie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, co nie byłoby dużą sensacją, bo podobnie sytuacja wygląda u większości jego poprzedników z serii Redmi Note 15, która zadebiutowała w Polsce w styczniu 2026 roku.

Większe wrażenie robi informacja, że w środku urządzenia zainstalowany zostanie akumulator o pojemności aż 10000 mAh! Byłby to rekordzista w rodzinie Xiaomi – aktualnie ten tytuł należy do modelu Redmi Turbo 5 Max wyposażonego w ogniwo 9000 mAh. Inną kwestią pozostaje to, jak realnie przełoży się to na czas pracy, bo Redmi Note 15 Pro 5G – pomimo że dysponował sporą baterią (6580 mAh) – w naszych redakcyjnych testach nie wyciągał nawet 10 godzin SoT.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Akumulator w Szesnastce/Siedemnastce obsłużyć ma dodatkowo szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W, co imponuje, ale co też widzieliśmy już u poprzednika (przy czym wyłącznie w Redmi Note 15 Pro+ 5G, bo pozostałe modele oferowały jedynie 33-45 W). Pozostałe elementy specyfikacji pozostają nieznane, ale już same te trzy liczby (aparat 200 Mpix, akumulator 10000 mAh i ładowanie 100 W) potrafią zrobić niemałe wrażenie (no, przynajmniej na papierze).

Do premiery serii Redmi Note 16 (Redmi Note 17) zostało jeszcze trochę czasu

Na faktyczny debiut serii Redmi Note 16 (Redmi Note 17) prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jeśli Xiaomi utrzyma obecne tempo, to chińska premiera odbędzie się latem, a do Europy smartfony dotrą dopiero na przełomie 2026 i 2027 roku. Pierwsze informacje jednak brzmią jak najbardziej obiecująco.