Smartwatch Huawei w świetnej cenie. Ruszyły wiosenne promocje na zegarki i słuchawki

Huawei ruszył z nową promocją na smartwatche i słuchawki. Poznaliśmy też nowy wariant kolorystyczny luksusowego modelu Huawei Watch Ultimate 2.

Smartwatche i słuchawki Huawei w niższych cenach

Jeśli ktoś szuka niedrogiego smartwatcha, który oferuje zadowalającą jakość pomiarów, a także wysoką jakość wykonania, jedną z lepszych propozycji jest Huawei Watch Fit 3. W naszej recenzji otrzymał wysoką ocenę 8,8 na 10 możliwych punktów. Dodam, że od ponad roku korzysta z niego moja mama i jest zachwycona.

Huawei Watch Fit 3 oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82 cala, smukłą kopertę mającą 9,9 mm, długi czas pracy (producent obiecuje nawet 10 dni), wbudowany GPS i ponad 100 trybów sportowych oraz monitorowanie pulsu, natlenienia krwi, snu i stresu. Do tego dochodzi jeszcze wodoszczelność w klasie 5 ATM i możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth. Smartwatch jest kompatybilny ze smartfonami z Androidem i iOS.

Teraz ten model można kupić w atrakcyjnej promocji. Huawei Watch Fit 3 dostępny jest w siedmiu wersjach kolorystycznych:

szary, księżycowa biel, czarny, różowy za 349 złotych,

perłowa biel z paskiem skórzanym za 449 złotych,

złoty z bransoletą milanese za 499 złotych,

zielony za 349 złotych (wyłącznie w sklepie Huawei).

Wiosenną promocją objęty jest także Huawei Watch Fit 4 Pro. To propozycja dla bardziej wymagających, także w kwestii jakości pomiarów wykonywanych w trakcie ćwiczeń. Ramka – co pozytywnie zaskakuje w tym przedziale cenowym – wykonana jest ze stopu tytanu. Do tego mamy aluminiową obudowę i ekran chroniony szkłem szafirowym.

Huawei Watch Fit 4 Pro to jeszcze 1,82-calowy AMOLED o jasności do 3000 nitów, bogaty zestaw czujników (jest nawet pomiar EKG), precyzyjny GPS oraz obsługiwane są płatności Curve Pay. W naszej recenzji smartwatch otrzymał aż 9 na 10 punktów.

W ramach promocji Huawei Watch Fit 4 Pro kosztuje 599 złotych. Świetna cena, gdy pod uwagę weźmiemy długą listę zalet.

Ponadto producent przecenił słuchawki, które powinny spodobać się osobom aktywnym fizycznie. Model Huawei FreeClip można kupić za 499 złotych w czterech kolorach do wyboru: czarnym, fioletowym, beżowym, a także złotym (wyłącznie w sklepie Huawei). Drugie sportowe słuchawki to Huawei FreeArc – model dostępny jest w kolorze szarym, czarnym i zielonym za 299 złotych. Warto też zwrócić uwagę na słuchawki Huawei FreeBuds 6i za 269 złotych oraz Huawei FreeBuds 7i za 299 złotych.

Nowa wersja Huawei Watch Ultimate 2 – tym razem zielona

Drogi i luksusowy smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 doczekał się wariantu Green. Koperta wykonana z ultrawytrzymałego stopu cyrkonu jest w nowej wersji ozdobiona ceramicznym bezelem w kolorach zieleni i bieli. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę dobrze.

Oczywiście cena nie należy do tych niskich, ale smartwatch kierowany jest też do konkretnej grupy klientów, która poszukuje sprzętu z materiałów z najwyższej półki. Rekomendowana cena została ustalona na 3999 złotych, ale w ofercie premierowej od 23 marca do 26 kwietnia 2026 roku kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 500 złotych.

Wypada dodać, że w tym samym okresie, z okazji poszerzenia portfolio, cena modelu Watch Ultimate 2 w kolorze niebieskim wynosi 3499 złotych, a za czarny wariant trzeba zapłacić 2999 złotych.