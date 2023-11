Xiaomi 14 nie ma sobie równych

W tym przypadku #XiaomiLepsze zdecydowanie, bo najnowsze flagowce marki nie mają sobie równych. Powinny się jednak z tego cieszyć, póki mogą, bo już niedługo stracą pozycję lidera.

#XiaomiLepsze to fakt

Kurz po premierze serii Xiaomi 14 już opadł, ale znów wracają one na tapet, a to za sprawą AnTuTu, które okrzyknęło nowe flagowce mianem królów wydajności, bowiem to właśnie one zajęły dwa pierwsze miejsca najnowszego, październikowego rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem.

Może Was jednak zaskoczyć, że to nie Xiaomi 14 Pro, a Xiaomi 14 zajął pierwsze miejsce z wynikiem 1997427 punktów. Model z dopiskiem „Pro” znalazł się „dopiero” na drugim, uzyskując średnio 1985014 punktów. TOP 3 zamyka OnePlus Ace 2 Pro, którego od liderów październikowego zestawienia dzieli ponad 320 tysięcy punktów.

źródło: AnTuTu

Xiaomi 14 i 14 Pro niedługo jednak będą cieszyć się tak wysokimi pozycjami w rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu, ponieważ już wkrótce zadebiutują kolejne high-endy z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – a najczęściej inne modele z topowym Snapem uzyskiwały lepsze wyniki niż flagowce Xiaomi.

Ponadto należy pamiętać, że na horyzoncie są też pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9300, który ma inną budowę niż Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, gdyż składa się on wyłącznie z wydajnościowych rdzeni – a to potencjalnie daje mu przewagę nad SoC Amerykanów. Jak jednak będzie w praktyce – przekonamy się, gdy AnTuTu opublikuje wyniki urządzeń z Dimensity 9300.

W średniej półce też rządzi Snapdragon

Jak co miesiąc, AnTuTu opublikowało również ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem. W październiku 2023 roku pierwsze miejsce zajął realme GT Neo 5 SE z procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Ten sam układ ma też Redmi Note 12 Turbo z drugiej pozycji, który do Polski trafił jako POCO F5.

źródło: AnTuTu

Nie sposób nie zauważyć jednak, że zdecydowana większość smartfonów, uwzględnionych w TOP 10 AnTuTu ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity z serii 8xxx. Wynika to z faktu, że producenci urządzeń z Androidem znacznie chętniej sięgają po MediaTeki aniżeli średniopółkowe Snapdragony, mimo że Snapdragon 7+ Gen 2 znacznie wyprzedza pod względem wydajności Dimensity 8xxx.