Nowy RAM dla smartfonów pokaże, czym jest prawdziwa prędkość

Szybki procesor i układ graficzny potrzebują równie szybkich kości RAM. Wraz z nowymi, flagowymi chipsetami Snapdragon 8 Gen 3 wkrótce powinny pojawić się pamięci nowej technologii. O pomyłkę nie będzie trudno.

RAM z „Turbo”

SK Hynix od stycznia tego roku pracował nad nową generacją RAM-u dedykowaną urządzeniom mobilnym. Pamięci LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) będą następcą technologii LPDDR5X i zaoferować jeszcze lepsze parametry. Nowa technologia została właśnie zaakceptowana jako kompatybilna z najnowszym flagowym chipsetem Qualcomma. Jak wyglądają różnice „na papierze”?

Źródło: SK Hynix

Aby porównanie było najpełniejsze, pod lupę weźmiemy również podstawowe pamięci LPDDR5. Maksymalne prędkości, jakie udało się osiągnąć na pamięciach wprowadzonych w 2020 roku wraz z chipsetem Snapdragon 865 to ~6400 Mb/s. Wprowadzone rok później modele LPDDR5X, które, dla odmiany, po raz pierwszy pojawiły się u konkurencyjnego producenta, czyli w układzie MediaTek Dimensity 9000 zyskały ~33% wyższe prędkości, sięgające już 8533 Mb/s przy jednoczesnym obniżeniu opóźnień o 25%.

W przypadku LPDDR5T mowa na dobry początek o prędkości transferu rzędu 9600 Mb/s. Nowe układy będą zatem szybsze o ~13% od LPDDR5X i aż o 50% szybsze od wcale nie tak starych LPDDR5. Pamięci „Turbo” będą też oszczędniejsze od swoich poprzedników dzięki niższym napięciom na poziomie 1,01~1,12 V.

Kto by pomyślał że realme GT 2 Master Explorer z zeszłego roku z pierwszymi pamięciami LPDDR5X tak szybko się zestarzeje (Źródło: realme)

15 filmów na sekundę

Na początek SK Hynix zaoferuje chipy o pojemności 16 GB. Prędkość przetwarzania danych takiej jednostki to około 77 GB/s. Oznacza to, że RAM jest w stanie przetworzyć w sekundę 15 filmów w rozdzielczości Full HD. To się dopiero nazywa szybkie przeglądanie treści!

Generatywne aplikacje AI działające na naszym nowym Snapdragonie 8 Gen 3 pozwolą na zupełnie nowe scenariusze wykorzystania SI dzięki wykorzystaniu LLM (Large Language Model) i LVM (Logical Volume Management) na urządzeniach z małym opóźnieniami i niskim poborem energii. Nasza współpraca z SK Hynix łączy najszybsze pamięci mobilne z najnowszą platformą Snapdragon i dostarcza niesamowite spersonalizowane doświadczenia SI w postaci wirtualnego asystenta dla użytkowników smartfonów. Ziad Asghar, starszy wiceprezes ds. zarządzania produktami w Qualcomm Technologies Inc.

Z pewnością na pierwsze smartfony z pamięciami LPDDR5T nie będziemy musieli długo czekać. Obstawiam, że z technologii może skorzystać Xiaomi przy modelu 14 Pro, OnePlus 12, a pewnie i Samsung w Galaxy S24 Ultra. Teraz pozostaje czekać, aż bariera 10000 Mb/s w pamięciach mobilnych zostanie przełamana przez fabryczne układy, ale na to być może trzeba będzie poczekać aż do technologii LPDDR6.