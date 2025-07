Wystartował Amazon Prime Day 2025. To czterodniowy festiwal, podczas którego setki produktów dostępne są w wyraźnie obniżonych cenach. W tym miejscu zebraliśmy najciekawsze – w naszym odczuciu – oferty z szeroko rozumianej kategorii technologicznej.

Najlepsze oferty na Amazon Prime Day 2025 – promocje bywają zacne

Festiwal Amazon Prime Day 2025 trwa od 8 do 11 lipca. Promocje kierowane są do członków Amazon Prime, a więc osób opłacających abonament za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie, w zamian za co – poza najlepszymi ofertami – mogą na liczyć na szybkie i bezpłatne dostawy oraz dostęp do serwisu Prime Video i platformy Prime Gaming.

Amazon Prime Day 2025 (źródło: Amazon/Facebook)

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem Amazon Prime, możesz wypróbować usługę bez opłat, na przykład korzystając z tego odnośnika (to link afiliacyjny – korzystając z niego wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych opłat. Dziękujemy!).

Co Amazon dla swoich subskrybentów przygotował w tym roku? Spójrzmy…

Amazon przecenia Kindle z okazji Prime Day 2025

Amazon na czas promocji przecenił między innymi swoje świetne czytniki e-booków. Możesz na przykład kupić najnowszy Kindle (16 GB) za 409,99 złotych (zamiast 519,99 złotych). Jest lekki, a do tego ma jasny i antyrefleksyjny ekran z doświetleniem, umożliwiając wygodne czytanie w każdych warunkach.

Kindle 2024 (źródło: Amazon)

W promocji znajdziesz też Kindle Paperwhite (16 GB) za 639,99 złotych (zamiast 799,99 złotych). Ma nieco większy wyświetlacz niż model podstawowy (7 vs 6 cali), akumulator wytrzymujący 12 tygodni i wodoodporną konstrukcję. A jeśli oczekujesz dwa razy większej ilości pamięci, funkcji ładowania bezprzewodowego i automatycznej regulacji doświetlenia, to sprawdź Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) za 719,99 złotych (zamiast 879,99 złotych).

Przystawki, głośniki i słuchawki w obniżonych cenach

Amazon obniżył również ceny innych urządzeń własnej marki. Ciekawie wygląda na przykład odtwarzacz streamingowy Fire TV Stick 4K Max za 261,24 złotych (zamiast 379,99 złotych). To wszechstronna przystawka Smart TV obsługująca jakość 4K / HDR i dźwięk Dolby Atmos, a do tego kompatybilna z wieloma popularnymi aplikacjami VOD. Dostępny jest również mniej wypasiony Fire TV Stick HD za 113,99 złotych (zamiast 189,99 złotych).

Amazon Fire TV Stick HD 2024 (Źródło: Amazon)

Możesz również kupić głośniki Echo Dot (5. generacji) za 149,99 złotych (zamiast 329,99 złotych) oraz Echo (4. generacji) za 354,99 złotych (zamiast 599,99 złotych). Miej tylko świadomość, że urządzenia z tej serii nie obsługują języka polskiego.

Pozostańmy w temacie audio, ale wyjdźmy poza sferę marki Amazon. Przeceniono bowiem także wiele innych urządzeń z tej kategorii – od soundbarów, przez głośniki bezprzewdowowe, aż po słuchawki. Oto kilka propozycji, którym szczególnie warto się przyjrzeć:

Przerwa na Galaxy

Wśród hitów Amazon Prime Day wymieniłbym również dwa smartfony. Mam na myśli topowy Samsung Galaxy S25 za 2545,99 złotych (zamiast 2709,57 złotych) oraz reprezentujący średnią półkę model Samsung Galaxy A56 za 1295,12 złotych (zamiast 1388,05 złotych).

Samsung Galaxy A56 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Sprawdź myszki Logitech w świetnych cenach

Prime Day to też świetna okazja, by wzbogacić swoje stanowisko o nową myszkę gamingową lub biurową. Kilka różnych modeli firmy Logitech – od podstawowego G305 Lightspeed, przez ceniony MX Anywhere 2S, po wypasiony G Pro X Superlight 2 SE (z sensorem Hero 25K i optycznymi przełącznikami Lightforce) – ma teraz wyraźnie obniżone ceny. Szczególnie dobrze wyglądają te oferty:

Roboty i inne sprzęty domowe w promocji

Miałem już powoli kończyć, ale zauważyłem, że w promocji dostępne są również chwalone kosiarki automatyczne z rodziny Mammotion Yuka. Konkretnie można kupić modele Yuka Mini 500 za 3092 złote (zamiast 3814 złotych), Yuka Mini 700 za 3651 złotych (zamiast 5146 złotych), Yuka 2000 za 5586 złotych (zamiast 8151 złotych) oraz Yuka 2000 + Sweeper Kit za 8596 złotych (zamiast 10 311 złotych).

Poza tym przeceniono też dwa godne polecenia roboty sprzątające. Cechują się mocą ssącą do 20000 Pa, funkcją mopowania oraz obecnością wielofunkcyjnych stacji bazowych, dzięki którym prawie wszystko robi się samo. To Eufy E25 Omni za 2899 złotych (zamiast 3699 złotych) oraz Eufy E28 Omni za 3299 złotych (zamiast 4199 złotych).

Eufy Omni E25 (źródło: Anker)

A to inne godne uwagi produkty do domu, którym warto się przyjrzeć:

Promocje zdają się nie kończyć… Kilka produktów na dokładkę

Co jeszcze przykuło moją uwagę? Ano między innymi stylowy, a przy tym funkcjonalny smartwatch Garmin Venu 3 za 1519 złotych (zamiast 1644 złotych), a dla nieco bardziej oszczędnych – Garmin Vivoactive 5 za 809,99 złotych (zamiast 949 złotych).

Na co dzień przydać może się też powerbank Baseus Airpow II za 99,27 złotych (zamiast 246,99 złotych) z funkcją ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi2. Podobnie – 3-portowa, 65-watowa ładowarka sieciowa Anker Nano II za 89,90 złotych (zamiast 219,90 złotych).

Ciekawie prezentuje się również wypasiony, kierowany do osób o bardzo wysokich wymaganiach router TP-Link Archer BE550 za 773,09 złote (zamiast 918 złotych) oraz tablet iPad 128 GB za 1529 złotych (zamiast 1699 złotych).

Wszystkie oferty znajdziesz na stronie Amazon Prime Day 2025.