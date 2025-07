Użytkownicy Androida docenią tę zmianę. Znalezienie zdjęcia będzie łatwiejsze

Selektor zdjęć, czyli narzędzie w Androidzie służące do udostępniania zdjęć w aplikacjach, doczeka się ważnych usprawnień. Użytkownikom powinno się to spodobać.

Wreszcie pojawi się pasek wyszukiwania

W wielu aplikacjach na Androidzie, gdy chcemy dodać zdjęć czy film z galerii lub chmury, uruchamiane jest narzędzie o nazwie Selektor zdjęć. Z pewnością zaletą jest oferowany, spójny interfejs, a także prywatność, czyli zapewnienie dostępu wyłącznie do zdjęć wskazanych przez użytkownika, a nie wszystkich plików.

Selektor zdjęć ma jednak poważną wadę, czyli brak wyszukiwarki, co znacząco utrudnia znalezienie konkretnego zdjęcia. Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku starszych plików, które wymagają przebrnięcia przez niemałą część całej biblioteki zdjęć i filmów. Zaczyna się to jednak zmieniać.

Niektórzy użytkownicy w ciągu ostatnich dni zauważyli pojawienie się długo wyczekiwanego pola wyszukiwarki, które umieszczone jest na samej górze interfejsu Selektora zdjęć. Nowość prezentuje się dość klasycznie, przypominając chociażby wyszukiwarkę dostępną w aplikacji Zdjęcia Google. Nie zmienia to jednak faktu, że rozwiązanie powinno okazać się przydatne w naprawdę wielu scenariuszach.

(źródło: Android Authority)

Harmonogram prac nie został ujawniony przez Google. Trudno więc stwierdzić, kiedy wszyscy użytkownicy Androida będą mogli skorzystać z omawianej opcji wyszukiwania. Co prawda, proces udostępniania już się rozpoczął, ale chyba przebiega powoli. Funkcja raczej nie jest powiązana z Androidem 16 czy jakąkolwiek konkretną wersją systemu operacyjnego. Prawdopodobnie włączana jest po stronie serwera.

Selektor zdjęć na Androidzie otrzyma jeszcze jedno usprawnienie

Serwis Android Authority zwraca uwagę na kolejną zmianę, która dodatkowo ułatwi znalezienie konkretnego zdjęcia czy filmu. Otóż Selektor zdjęć ma zostać wzbogacony o suwak daty. Prawdopodobnie będzie to przypominać to, co możemy znaleźć w aplikacji Zdjęcia Google. Po prostu przeskoczenie o kilka miesięcy czy nawet lat stanie się szybsze.

Obecne informacje wskazują, że suwak daty pozostaje jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Może to sugerować, że na jego wdrożenie przyjdzie nad długo poczekać. Przypominam, że funkcja wyszukiwania miała pojawić się już w 2024 roku, a dopiero teraz, w połowie 2025 roku, rozpoczął się proces jej udostępniania.