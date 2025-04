Szukasz robota koszącego? W Polsce właśnie zadebiutowały trzy nowe modele

Marka Ecovacs wprowadziła na polski rynek trzy nowe roboty koszące, które nie wymagają instalacji przewodów granicznych. Co oferują i na ile je wyceniono?

Trzy nowe roboty koszące Ecovacs debiutują na polskim rynku

Marka Ecovacs znana jest przede wszystkim z robotów myjących okna, robotów sprzątających oraz kosiarek automatycznych. Ta ostatnia kategoria właśnie powiększyła się o trzy kolejne modele z serii Goat, które nie wymagają czasochłonnej instalacji przewodów granicznych.

Każdy z nowych robotów koszących Ecovacs łączy się z aplikacją mobilną, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad pracą maszyn w czasie rzeczywistym, a także może personalizować plany koszenia czy ustalać harmonogramy.

Ecovacs Goat O800 RTK, Goat O1200 RTK i Goat O500 Panorama – funkcje i specyfikacja

Ecovacs Goat O800 RTK to robot koszący, przeznaczony do trawników o powierzchni do 800 m2. Sprzęt poradzi sobie na wzniesieniach do 45% nachylenia. Użytkownik może regulować wysokość koszonej trawy w zakresie od 30 do 80 milimetrów. Dzięki akumulatorowi o pojemności 4 Ah maszyna może pracować ciągiem przez 65 minut.

Ponadto model ten oferuje automatyczne mapowanie powierzchni z wykorzystaniem sygnału z ponad 40 satelitów. Maszyna korzysta też z funkcji AIVI 3D, opartej na sztucznej inteligencji, 3D ToF LiDAR oraz kamerze typu rybie oko, dzięki czemu sprzęt wykrywa, rozpoznaje i omija ponad 200 rodzajów przeszkód napotkanych na trawniku.

Rozszerzeniem powyższego modelu jest Ecovacs Goat O1200 RTK. Sprzęt ten jest przeznaczony na teren o powierzchni koszenia do 1200 m2. W tym przypadku robot może kosić na jednym ładowaniu przez 75 minut. Urządzenie to korzysta z tych samych technologii mapowania, co model Goat O800 RTK.

Wśród najnowszych propozycji Ecovacs znalazł się również model Goat O500 Panorama, przeznaczony do koszenia trawników o powierzchni do 500 m2. Sprzęt ten także nie wymaga montażu przewodów granicznych, a proces mapowania realizowany jest w oparciu o system LELS Panoramic Visual Navigation, w połączeniu z kamerą 360 stopni i czujnikami ToF LiDAR 3D.

Gdzie kupić? Ecovacs Goat O500 Panorama ok. 3799 zł Komputronik Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Porównanie najnowszych modeli robotów koszących Ecovacs: