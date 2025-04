Pierwszy robot koszący Ezviz dostępny w Polsce. Dreame ma konkurencję

Marka Ezviz, znana dotychczas przede wszystkim z inteligentnych urządzeń do monitoringu i sprzątania domu, wprowadziła na polski rynek nowość. Jest nią robot koszący RM600 – co oferuje ten model?

Kalendarzowa wiosna zawitała już do Polski, a wraz z nią rokroczne obowiązki w ogrodzie. Choć póki co głównie sprzątamy po zimie, to wielkimi krokami zbliża się pierwsze koszenie, a producenci automatycznych robotów koszących prezentują najnowsze urządzenia, które wspomogą nas w codziennej pielęgnacji trawnika. Swoją pierwszą propozycję do pielęgnacji trawnika zaprezentowała marka Ezviz, znana przede wszystkim z urządzeń do monitorowania domu i robotów sprzątających.

Robot koszący Ezviz RM600 (źródło: Ezviz)

Robot koszący Ezviz RM600 – specyfikacja, dostępność i cena

Automatyczna kosiarka Ezviz RM600 jest przeznaczona dla działek o powierzchni do 600 m2. Zgodnie z deklaracją producenta, robot ten – dzięki litowemu akumulatorowi o pojemności 2,5 Ah – jest w stanie skosić cały trawnik w ciągu 16 godzin (czas ten obejmuje zarówno pracę, jak i ładowanie). Co jeszcze oferuje to urządzenie?

Robot koszący Ezviz RM600 (źródło: Ezviz)

Robot koszący Ezviz RM600 może kosić z wydajnością 90 m2 na godzinę oraz pracować na wzniesieniach o nachyleniu do 45%. Użytkownik może regulować wysokość koszenia w zakresie od 30 do 70 milimetrów. Robot cechuje się także klasą odporności IPX6 i został wyposażony w czujnik deszczu – gdy sensor wykryje opady, maszyna automatycznie powróci do stacji.

Co istotne, wraz z RM600 konieczne jest zainstalowanie przewodu granicznego, wyznaczającego teren koszenia. Jeśli przewód ten zostanie przerwany, urządzenie automatycznie wykryje usterkę i wskaże jej miejsce. Ponadto, dzięki technologii pozycjonowania C-TOF, urządzenie dokładnie mapuje teren do skoszenia, automatycznie planuje optymalne trasy, a po naładowaniu kontynuuje koszenie w miejscu, w którym poprzednio zakończyło pracę. Sprzęt korzysta z łączności Bluetooth i Wi-Fi, a zarządzanie nim realizowane jest za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne.

8 Ocena

Robot koszący Ezviz RM600 jest już dostępny w Polsce i został wyceniony na 2599,99 złotych.

Nie tylko Ezviz zaprezentował nowe roboty koszące

Razem z tegoroczną astronomiczną wiosną na polskim rynku zawitał też Dreame A1 Pro przeznaczony na działki o powierzchni do 2000 m2, następca modelu Dreame Roboticmower A1. W sklepach zaczął również pojawiać się nieco mocniejszy model – Dreame A2 przeznaczony na działki o powierzchni do 3000 m2.