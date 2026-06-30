Tego jeszcze nie było. Nowe BMW X5 ma aż 5 różnych napędów

Zadebiutowała nowa generacja BMW X5, a wraz z nią w pełni elektryczne BMW iX5. To jednak nie koniec planów bawarskiego producenta.
Nowe BMW X5 pokazane. Zmian jest mnóstwo
BMW X5 (G05) doczekało się następcy. Co więcej, po raz pierwszy w historii Niemcy pokazali elektryczny model BMW iX5. Niezależnie jednak od wybranego typu napędu otrzymujemy niemal ten sam design, zgodny z nową linią Neue Klasse, wprowadzoną wraz z zaprezentowanym w 2025 roku elektrycznym BMW iX3.
Uwagę zwraca podświetlana atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow oraz nowe sygnatury świetlne z motywem podwójnego X – po raz pierwszy w BMW, ale coś czuję, że nie po raz ostatni. Nie zabrakło pakietów sportowych BMW M, niemałej palety lakierów i różnych wzorów felg, w tym też modeli 23-calowych. Interesująco zapowiadają się nawet klamki – nietypowe uchwyty wymagają jedynie lekkiego dotknięcia, aby aktywować elektrycznie sterowane drzwi.
Jeśli chodzi o napędy, to do wyboru są 6-cylindrowe, rzędowe jednostki w benzynie i dieslu z układem miękkiej hybrydy. Do tego niebawem dołączą hybrydy plug-in, a także model w pełni elektryczny. Warto podkreślić, że elektryk wyposażony jest w ogromny, mający ponad 140 kWh akumulator, który może być ładowany z mocą aż 460 kW.
|BMW iX5 60 xDrive
|BMW X5 40 xDrive
|BMW X5 40d xDrive
|BMW X5 50e xDrive
|BMW X5 M60e xDrive
|Wymiary:
|4994 / 2000 / 1748 mm
|4994 / 2000 / 1751 mm
|4994 / 2000 / 1751 mm
|4994 / 2000 / 1751 mm
|4998 / 2000 / 1751 mm
|Masa własna:
|2900 kg
|2365 kg
|2430 kg
|2640 kg
|2715 kg
|Bagażnik:
|655 – 1850 l
|655 – 1850 l
|655 – 1850 l
|525 – 1680 l
|525 – 1680 l
|Silnik spalinowy:
|–
|Benzyna, R6 3.0, MHEV
|Diesel, R6 3.0, MHEV
|Benzyna, R6 3.0, PHEV
|Benzyna, R6 3.0, PHEV
|Silnik elektryczny:
|dwa silniki elektryczne
|–
|–
|jeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nm
|jeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nm
|Moc:
|578 KM / 805 Nm
|400 KM / 580 Nm
|313 KM / 670 Nm
|489 KM / 700 Nm
|612 KM / 800 Nm
|Przyspieszenie:
|4,6 s
|5,3 s
|6,1 s
|5,0 s
|4,5 s
|Prędkość maksymalna:
|210 km/h
|250 km/h
|230 km/h
|250 km/h
|250 km/h
|Akumulator:
|141 kWh netto
|–
|–
|26,5 kWh netto
|26,5 kWh netto
|Ładowanie DC 10-80%:
|23 min
|–
|–
|–
|–
|Zasięg na prądzie:
|645 – 845 km
|–
|–
|86 – 102 km
|81 – 98 km
W przyszłości oferta zostanie rozszerzona o BMW iX5 Hydrogen, czyli samochód napędzany wodorem. Oznacza to, że klienci będą mieli do wyboru aż 5 różnych napędów – benzyna, diesel, hybryda PHEV, elektryk lub wodór.
BMW X5 to też rewolucja we wnętrzu
Można stwierdzić, że deska rozdzielcza w nowym BMW X5 przeszła prawdziwą rewolucję względem tego, co było w poprzedniej generacji. Tutaj również cały projekt czerpie z BMW iX3, ale dostępny jest dodatkowy ekran pasażera – tak jak w BMW serii 7 po faceliftingu.
W przypadku BMW Panoramic iDrive nie mamy już ekranu tuż za kierownicą, a zamiast tego treści wyświetlane są na dole przedniej szyby. Do tego dochodzi wyświetlacz Head-Up 3D. Wspomnę, że miałem już styczność z tym rozwiązaniem w iX3 i – mimo iż na zdjęciach wygląda dziwnie – to sprawdza się rewelacyjnie na co dzień. Szkoda tylko, że BMW X5, tak jak wszystkie najnowsze BMW z rozwiązaniami Neue Klasse, ma same brzydkie kierownice do wyboru.
Całość działa pod kontrolą nowego systemu infotainment BMW X, który oparty jest o Android Automotive, ale bez aplikacji i usług Google. Bawarczycy stawiają na bardziej autorskie pomysły. Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay.
Pierwsze warianty nowego BMW X5 na rynku pojawią się pod koniec listopada 2026 roku. Natomiast wersje w pełni elektryczne i hybrydowe typu plug-in dołączą do oferty na początku 2027 roku. Ceny w Polsce startują od 425 tys. złotych za 3-litrowego diesla o mocy 313 KM, a za wersję benzynową o mocy 400 KM trzeba zapłacić minimum 440 tys. złotych.