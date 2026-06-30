Nowe BMW X5
fot. BMW
Moto

Tego jeszcze nie było. Nowe BMW X5 ma aż 5 różnych napędów

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Moto
Tego jeszcze nie było. Nowe BMW X5 ma aż 5 różnych napędów

Zadebiutowała nowa generacja BMW X5, a wraz z nią w pełni elektryczne BMW iX5. To jednak nie koniec planów bawarskiego producenta.

Nowe BMW X5 pokazane. Zmian jest mnóstwo

BMW X5 (G05) doczekało się następcy. Co więcej, po raz pierwszy w historii Niemcy pokazali elektryczny model BMW iX5. Niezależnie jednak od wybranego typu napędu otrzymujemy niemal ten sam design, zgodny z nową linią Neue Klasse, wprowadzoną wraz z zaprezentowanym w 2025 roku elektrycznym BMW iX3.

Uwagę zwraca podświetlana atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow oraz nowe sygnatury świetlne z motywem podwójnego X – po raz pierwszy w BMW, ale coś czuję, że nie po raz ostatni. Nie zabrakło pakietów sportowych BMW M, niemałej palety lakierów i różnych wzorów felg, w tym też modeli 23-calowych. Interesująco zapowiadają się nawet klamki – nietypowe uchwyty wymagają jedynie lekkiego dotknięcia, aby aktywować elektrycznie sterowane drzwi.

Jeśli chodzi o napędy, to do wyboru są 6-cylindrowe, rzędowe jednostki w benzynie i dieslu z układem miękkiej hybrydy. Do tego niebawem dołączą hybrydy plug-in, a także model w pełni elektryczny. Warto podkreślić, że elektryk wyposażony jest w ogromny, mający ponad 140 kWh akumulator, który może być ładowany z mocą aż 460 kW.

Nowe BMW X5
Nowe BMW X5
Nowe BMW X5
fot. BMW
BMW iX5 60 xDriveBMW X5 40 xDriveBMW X5 40d xDriveBMW X5 50e xDriveBMW X5 M60e xDrive
Wymiary:4994 / 2000 / 1748 mm4994 / 2000 / 1751 mm4994 / 2000 / 1751 mm4994 / 2000 / 1751 mm4998 / 2000 / 1751 mm
Masa własna:2900 kg2365 kg2430 kg2640 kg2715 kg
Bagażnik:655 – 1850 l655 – 1850 l655 – 1850 l525 – 1680 l525 – 1680 l
Silnik spalinowy:Benzyna, R6 3.0, MHEVDiesel, R6 3.0, MHEVBenzyna, R6 3.0, PHEVBenzyna, R6 3.0, PHEV
Silnik elektryczny:dwa silniki elektrycznejeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nmjeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nm
Moc:578 KM / 805 Nm400 KM / 580 Nm313 KM / 670 Nm489 KM / 700 Nm612 KM / 800 Nm
Przyspieszenie:4,6 s5,3 s6,1 s5,0 s4,5 s
Prędkość maksymalna:210 km/h250 km/h230 km/h250 km/h250 km/h
Akumulator:141 kWh netto26,5 kWh netto26,5 kWh netto
Ładowanie DC 10-80%:23 min
Zasięg na prądzie:645 – 845 km86 – 102 km81 – 98 km

W przyszłości oferta zostanie rozszerzona o BMW iX5 Hydrogen, czyli samochód napędzany wodorem. Oznacza to, że klienci będą mieli do wyboru aż 5 różnych napędów – benzyna, diesel, hybryda PHEV, elektryk lub wodór.

BMW X5 to też rewolucja we wnętrzu

Można stwierdzić, że deska rozdzielcza w nowym BMW X5 przeszła prawdziwą rewolucję względem tego, co było w poprzedniej generacji. Tutaj również cały projekt czerpie z BMW iX3, ale dostępny jest dodatkowy ekran pasażera – tak jak w BMW serii 7 po faceliftingu.

W przypadku BMW Panoramic iDrive nie mamy już ekranu tuż za kierownicą, a zamiast tego treści wyświetlane są na dole przedniej szyby. Do tego dochodzi wyświetlacz Head-Up 3D. Wspomnę, że miałem już styczność z tym rozwiązaniem w iX3 i – mimo iż na zdjęciach wygląda dziwnie – to sprawdza się rewelacyjnie na co dzień. Szkoda tylko, że BMW X5, tak jak wszystkie najnowsze BMW z rozwiązaniami Neue Klasse, ma same brzydkie kierownice do wyboru.

Nowe BMW X5
Nowe BMW X5
Nowe BMW X5
Nowe BMW X5
fot. BMW

Całość działa pod kontrolą nowego systemu infotainment BMW X, który oparty jest o Android Automotive, ale bez aplikacji i usług Google. Bawarczycy stawiają na bardziej autorskie pomysły. Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Pierwsze warianty nowego BMW X5 na rynku pojawią się pod koniec listopada 2026 roku. Natomiast wersje w pełni elektryczne i hybrydowe typu plug-in dołączą do oferty na początku 2027 roku. Ceny w Polsce startują od 425 tys. złotych za 3-litrowego diesla o mocy 313 KM, a za wersję benzynową o mocy 400 KM trzeba zapłacić minimum 440 tys. złotych.

Zobacz również

Obserwuj nas