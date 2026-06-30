Tego jeszcze nie było. Nowe BMW X5 ma aż 5 różnych napędów

Zadebiutowała nowa generacja BMW X5, a wraz z nią w pełni elektryczne BMW iX5. To jednak nie koniec planów bawarskiego producenta.

Nowe BMW X5 pokazane. Zmian jest mnóstwo

BMW X5 (G05) doczekało się następcy. Co więcej, po raz pierwszy w historii Niemcy pokazali elektryczny model BMW iX5. Niezależnie jednak od wybranego typu napędu otrzymujemy niemal ten sam design, zgodny z nową linią Neue Klasse, wprowadzoną wraz z zaprezentowanym w 2025 roku elektrycznym BMW iX3.

Uwagę zwraca podświetlana atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow oraz nowe sygnatury świetlne z motywem podwójnego X – po raz pierwszy w BMW, ale coś czuję, że nie po raz ostatni. Nie zabrakło pakietów sportowych BMW M, niemałej palety lakierów i różnych wzorów felg, w tym też modeli 23-calowych. Interesująco zapowiadają się nawet klamki – nietypowe uchwyty wymagają jedynie lekkiego dotknięcia, aby aktywować elektrycznie sterowane drzwi.

Jeśli chodzi o napędy, to do wyboru są 6-cylindrowe, rzędowe jednostki w benzynie i dieslu z układem miękkiej hybrydy. Do tego niebawem dołączą hybrydy plug-in, a także model w pełni elektryczny. Warto podkreślić, że elektryk wyposażony jest w ogromny, mający ponad 140 kWh akumulator, który może być ładowany z mocą aż 460 kW.

fot. BMW

BMW iX5 60 xDrive BMW X5 40 xDrive BMW X5 40d xDrive BMW X5 50e xDrive BMW X5 M60e xDrive Wymiary: 4994 / 2000 / 1748 mm 4994 / 2000 / 1751 mm 4994 / 2000 / 1751 mm 4994 / 2000 / 1751 mm 4998 / 2000 / 1751 mm Masa własna: 2900 kg 2365 kg 2430 kg 2640 kg 2715 kg Bagażnik: 655 – 1850 l 655 – 1850 l 655 – 1850 l 525 – 1680 l 525 – 1680 l Silnik spalinowy: – Benzyna, R6 3.0, MHEV Diesel, R6 3.0, MHEV Benzyna, R6 3.0, PHEV Benzyna, R6 3.0, PHEV Silnik elektryczny: dwa silniki elektryczne – – jeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nm jeden o mocy 197 KM i momencie 280 Nm Moc: 578 KM / 805 Nm 400 KM / 580 Nm 313 KM / 670 Nm 489 KM / 700 Nm 612 KM / 800 Nm Przyspieszenie: 4,6 s 5,3 s 6,1 s 5,0 s 4,5 s Prędkość maksymalna: 210 km/h 250 km/h 230 km/h 250 km/h 250 km/h Akumulator: 141 kWh netto – – 26,5 kWh netto 26,5 kWh netto Ładowanie DC 10-80%: 23 min – – – – Zasięg na prądzie: 645 – 845 km – – 86 – 102 km 81 – 98 km

W przyszłości oferta zostanie rozszerzona o BMW iX5 Hydrogen, czyli samochód napędzany wodorem. Oznacza to, że klienci będą mieli do wyboru aż 5 różnych napędów – benzyna, diesel, hybryda PHEV, elektryk lub wodór.

BMW X5 to też rewolucja we wnętrzu

Można stwierdzić, że deska rozdzielcza w nowym BMW X5 przeszła prawdziwą rewolucję względem tego, co było w poprzedniej generacji. Tutaj również cały projekt czerpie z BMW iX3, ale dostępny jest dodatkowy ekran pasażera – tak jak w BMW serii 7 po faceliftingu.

W przypadku BMW Panoramic iDrive nie mamy już ekranu tuż za kierownicą, a zamiast tego treści wyświetlane są na dole przedniej szyby. Do tego dochodzi wyświetlacz Head-Up 3D. Wspomnę, że miałem już styczność z tym rozwiązaniem w iX3 i – mimo iż na zdjęciach wygląda dziwnie – to sprawdza się rewelacyjnie na co dzień. Szkoda tylko, że BMW X5, tak jak wszystkie najnowsze BMW z rozwiązaniami Neue Klasse, ma same brzydkie kierownice do wyboru.

fot. BMW

Całość działa pod kontrolą nowego systemu infotainment BMW X, który oparty jest o Android Automotive, ale bez aplikacji i usług Google. Bawarczycy stawiają na bardziej autorskie pomysły. Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Pierwsze warianty nowego BMW X5 na rynku pojawią się pod koniec listopada 2026 roku. Natomiast wersje w pełni elektryczne i hybrydowe typu plug-in dołączą do oferty na początku 2027 roku. Ceny w Polsce startują od 425 tys. złotych za 3-litrowego diesla o mocy 313 KM, a za wersję benzynową o mocy 400 KM trzeba zapłacić minimum 440 tys. złotych.