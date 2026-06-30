Xiaomi stawia na Europę. Zapowiada ogromne inwestycje

Xiaomi przekazało rewelacyjną wiadomość dla Europejczyków. W planach chińskiej marki są ogromne inwestycje w nowoczesne technologie, aby stały się rozwiązaniem i realnym wsparciem użytkowników w codziennym życiu.

Chińczycy chcą podbić Europę – Xiaomi przeznacza ogromne kwoty na rozwój technologii

Xiaomi poinformowało, że już we wrześniu 2026 roku pojawi się na targach IFA 2026. Jak deklaruje chińska firma, to potwierdzenie długoterminowego zaangażowania w rozwój europejskiego rynku. Warto podkreślić, że jest to debiut Xiaomi na targach rokrocznie odbywających się w Berlinie i – jak zaznaczył Zeng Hua, Dyrektor PR na region Europy Zachodniej w Xiaomi Group – debiut marki na targach IFA to ważny krok na tej drodze.

Dodatkowo przedstawiciel Xiaomi wspomniał, że rynek europejski ma stanowić jeden z kluczowych globalnych ośrodków innowacji firmy w najbliższych latach. Zapowiedział także inwestycje w badania i rozwój sztucznej inteligencji w Europie, na którą chiński gigant ma zamiar przeznaczyć kwotę 7,4 miliarda euro. Inwestycja ta została zaplanowana na lata 2026-2028.

Podczas wydarzenia Chińczycy zaprezentują zalety inteligentnego systemu Human x Car x Home, a także produkty opracowane na 2026 rok. Wspomniany ekosystem ma przynieść szereg rozwiązań z zakresu AI, które mają stać się częścią codziennego życia użytkowników. Zapowiedziano, że podczas wydarzenia odbędzie się kilka europejskich premier, wchodzących w skład nowego ekosystemu.

Inwestycja i badania nad sztuczną inteligencją Xiaomi w Europie

To jednak nie wszystko, gdyż Xiaomi na przestrzeni lat 2026-2030 ma zamiar przeznaczyć ponad 24 miliardy euro na rozwój i inwestycje, które obejmą technologie, takie jak sztuczna inteligencja, pojazdy elektryczne, robotyka, systemy operacyjne i podstawowe technologie. Poza tym Chińczycy chcą też nadal inwestować w rozwój działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu mają zamiar przyciągać lokalne talenty oraz zacieśnić współpracę z europejskimi partnerami.

Jak deklaruje Xiaomi, planowane rozwiązania i rozwój technologii mają sprawić, aby użytkownicy z całego świata mogli korzystać z AI poza ekranami sprzętów podczas codziennego życia. Firma wspomina, że w pierwszym kwartale 2026 roku ekosystem sztucznej inteligencji marki połączył ponad 1,1 miliarda urządzeń z całego świata, należących do ponad 130 kategorii produktowych z obszarów, takich jak zdrowie, sprzątanie, rozrywka, inteligentny dom i osobista elektronika mobilna.

Warto przy okazji wspomnieć, że Xiaomi pracuje nad nowym procesorem Xring O3. Najprawdopodobniej zostanie on zaanonsowany oficjalnie w sierpniu 2026 roku.