Chciałbym, żeby ten smartfon Xiaomi dotarł do Polski. Szanse są jednak marne

Minęło już 9 miesięcy, od kiedy na rynku zadebiutowały smartfony z serii Redmi K90. Dzisiaj jednak ta rodzina powiększyła się o nowy model, który brzmi na ciekawą propozycję dla osób, którym marzy się nie topowy, ale dobrze wyposażony smartfon oferujący niezłą wydajność i długi czas pracy.

Redmi K90 Ultra to smartfon Xiaomi, któremu nie brakuje atutów

Smartfon Redmi K90 Ultra został wyposażony w ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, z którym współpracuje od 12 do 16 GB RAM typu LPDDR5X Ultra. Tym jednak, co wewnątrz urządzenia robi największe wrażenie, jest akumulator o pojemności aż 8550 mAh. Dzięki niemu nie powinno być problemu z uzyskaniem 3 dni działania przy normalnym użytkowaniu. Do tego producent postarał się o obsługę szybkiego ładowania z mocą 100 W, a ładowanie zwrotne z mocą 22,5 W pozwala wykorzystać go awaryjnie jako powerbank.

Obraz wyświetlany jest na 6,83-calowym panelu AMOLED. Poza dużym rozmiarem cechuje go również wysoka rozdzielczość (2772×1280 pikseli), częstotliwość odświeżania sięgająca 165 Hz i jasność szczytowa na poziomie 9000 nitów (standardowo do 3500 nitów).

Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Z przodu zainstalowany został także aparat o rozdzielczości 20 Mpix, a z tyłu oczka są dwa: główne ma sensor w formacie 1/1,55 cala o rozdzielczości 50 Mpix oraz obiektyw z przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), towarzyszy mu zaś ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.

Warto dobrze się przyjrzeć wyspie fotograficznej, ponieważ na spodzie jej ramki da się zauważyć maleńkie otwory. Nie znalazły się tam przez przypadek – Redmi K90 Ultra to bowiem jeden z nielicznych smartfonów na rynku, wyposażonych w fizyczny wentylator do efektywnego odprowadzania ciepła. Podobno podczas gry jest w stanie obniżyć temperaturę nawet o 10 stopni Celsjusza.

Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Do tego dochodzą symetryczne głośniki stereo dostrojone przez inżynierów Bose oraz system Android 16 z nakładką HyperOS 3, a całość wieńczy konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Oznacza to wysoki stopień ochrony zarówno przed stojącą wodą, jak i natryskami.

Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje smartfon Redmi K90 Ultra?

Firma Xiaomi przygotowała trzy wersje kolorystyczne: srebrną (Space Silver), czarną (Shadow Black) i niebieską (Sky Blue) oraz cztery konfiguracje. Ceny kształtują się w następujący sposób:

12/256 GB – 2999 juanów (równowartość ~1665 złotych),

16/256 GB – 3199 juanów (~1775 złotych),

12/512 GB – 3499 juanów (~1940 złotych),

16/512 GB – 3699 juanów (~2050 złotych).

Aktualnie nic nie wskazuje na to, by smartfon Redmi K90 Ultra miał się pojawić w Europie. Jeśli jednak tak się stanie, to najpewniej z lekko zmienioną specyfikacją i jako model z rodziny Poco.