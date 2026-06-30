smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)
Smartfony

Chciałbym, żeby ten smartfon Xiaomi dotarł do Polski. Szanse są jednak marne

Wojciech Kulik·
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Chciałbym, żeby ten smartfon Xiaomi dotarł do Polski. Szanse są jednak marne

Minęło już 9 miesięcy, od kiedy na rynku zadebiutowały smartfony z serii Redmi K90. Dzisiaj jednak ta rodzina powiększyła się o nowy model, który brzmi na ciekawą propozycję dla osób, którym marzy się nie topowy, ale dobrze wyposażony smartfon oferujący niezłą wydajność i długi czas pracy.

Redmi K90 Ultra to smartfon Xiaomi, któremu nie brakuje atutów

Smartfon Redmi K90 Ultra został wyposażony w ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, z którym współpracuje od 12 do 16 GB RAM typu LPDDR5X Ultra. Tym jednak, co wewnątrz urządzenia robi największe wrażenie, jest akumulator o pojemności aż 8550 mAh. Dzięki niemu nie powinno być problemu z uzyskaniem 3 dni działania przy normalnym użytkowaniu. Do tego producent postarał się o obsługę szybkiego ładowania z mocą 100 W, a ładowanie zwrotne z mocą 22,5 W pozwala wykorzystać go awaryjnie jako powerbank.

Obraz wyświetlany jest na 6,83-calowym panelu AMOLED. Poza dużym rozmiarem cechuje go również wysoka rozdzielczość (2772×1280 pikseli), częstotliwość odświeżania sięgająca 165 Hz i jasność szczytowa na poziomie 9000 nitów (standardowo do 3500 nitów).

smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Z przodu zainstalowany został także aparat o rozdzielczości 20 Mpix, a z tyłu oczka są dwa: główne ma sensor w formacie 1/1,55 cala o rozdzielczości 50 Mpix oraz obiektyw z przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), towarzyszy mu zaś ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.

smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)
smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)
smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Warto dobrze się przyjrzeć wyspie fotograficznej, ponieważ na spodzie jej ramki da się zauważyć maleńkie otwory. Nie znalazły się tam przez przypadek – Redmi K90 Ultra to bowiem jeden z nielicznych smartfonów na rynku, wyposażonych w fizyczny wentylator do efektywnego odprowadzania ciepła. Podobno podczas gry jest w stanie obniżyć temperaturę nawet o 10 stopni Celsjusza.

smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Do tego dochodzą symetryczne głośniki stereo dostrojone przez inżynierów Bose oraz system Android 16 z nakładką HyperOS 3, a całość wieńczy konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Oznacza to wysoki stopień ochrony zarówno przed stojącą wodą, jak i natryskami.

smartfon Redmi K90 Ultra
smartfon Redmi K90 Ultra
smartfon Redmi K90 Ultra
Redmi K90 Ultra (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje smartfon Redmi K90 Ultra?

Firma Xiaomi przygotowała trzy wersje kolorystyczne: srebrną (Space Silver), czarną (Shadow Black) i niebieską (Sky Blue) oraz cztery konfiguracje. Ceny kształtują się w następujący sposób:

  • 12/256 GB – 2999 juanów (równowartość ~1665 złotych),
  • 16/256 GB – 3199 juanów (~1775 złotych),
  • 12/512 GB – 3499 juanów (~1940 złotych),
  • 16/512 GB – 3699 juanów (~2050 złotych).

Aktualnie nic nie wskazuje na to, by smartfon Redmi K90 Ultra miał się pojawić w Europie. Jeśli jednak tak się stanie, to najpewniej z lekko zmienioną specyfikacją i jako model z rodziny Poco.

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