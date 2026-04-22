Nowe BMW już oficjalnie. Tylu zmian nigdy nie było

Zadebiutowało nowe BMW serii 7. Niemcy wprowadzili zmiany nie tylko na zewnątrz, ale też przeprojektowali całą deskę rozdzielczą.

BMW serii 7 w nowych szatach

Owszem, mamy do czynienia z faceliftingiem BMW serii 7 (G70), ale dotychczas bawarska firma nigdy nie wprowadziła aż tylu zmian w ramach odświeżenia swojej limuzyny. Niewykluczone, że wiele osób widząc poliftową Siódemkę stwierdzi, że ma do czynienia z nową generacją.

Mimo tego producentowi udało się zachować jedną z głównych cech poprzednika – nadal design jest kontrowersyjny. Jedni są zachwyceni, drudzy twierdzą, że jest to jeden z brzydszych modeli w historii BMW. Trzeba jednak przyznać, że samochód prezentuje się drogo i to nawet drożej od poprzednika. Od razu widać, że jest to limuzyna i to mająca w sobie coś z innej marki należącej do koncernu BMW – mam na myśli Rolls-Royce’a.

Zaprezentowane BMW serii 7 mierzy aż 5395 mm długości i występuje tylko w wersji Long. Szerokość wynosi 1950 mm, a wysokość 1550 mm. Rozstaw osi to 3215 mm. Masa własna – zależnie od wybranego napędu – sięga od 2160 do 2695 kg. Samochód napędzany jest przez silniki spalinowe połączone z układem miękkiej hybrydy, a także dostępne są hybrydy plug-in i pełne elektryki.

BMW i7 50 BMW i7 60 BMW i7 M70 BMW 740 BMW 750e BMW M760e BMW 740d Typ napędu: Elektryczny Elektryczny Elektryczny Benzyna MHEV Benzyna PHEV Benzyna PHEV Diesel MHEV Silnik: Elektryczny przód + elektryczny tył Elektryczny przód + elektryczny tył Elektryczny przód + elektryczny tył R6 3.0 R6 3.0 + PHEV R6 3.0 + PHEV R6 3.0 Moc łączna: 455 KM i 660 Nm 544 KM i 745 Nm 680 KM i 1100 Nm 400 KM i 580 Nm 489 KM i 700 Nm 612 KM i 800 Nm 313 KM i 670 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,5 s 4,8 s 3,8 s 5,1 s 4,8 s 4,2 s 5,7 s Prędkość maksymalana: 210 km/h 240 km/h 250 km/h 250 km/h 250 km/h i 140 km/h na samym prądzie 250 km/h i 140 km/h na samym prądzie 250 km/h Akumulator: 112,5 kWh 112,5 kWh 112,5 kWh – 18,7 kWh 18,7 kWh – Zasięg na prądzie: do 728 km do 727 km do 686 km – do 82 km do 80 km – Czas ładowania (DC): 28 min na ładowarce 250 kW 28 min na ładowarce 250 kW 28 min na ładowarce 250 kW – – – –

Zupełnie nowa deska rozdzielcza w BMW serii 7

We wnętrzu znalazły się nowości, które zadebiutowały wraz z modelami Neue Klasse – BMW iX3 i BMW i3. Niemcy pozbyli się więc ekranu znajdującego się tuż za kierownicą i teraz najważniejsze treści wyświetlane są na dole przedniej szyby. Do tego dochodzi spory ekran umieszczony na środku deski rozdzielczej, ekran dla pasażera z przodu oraz wyświetlacz Head-Up.

Pasażerowie z tyłu niezmiennie mają do dyspozycji wysuwany, ogromny ekran 8K, na którym mogą oglądać chociażby treści z serwisów streamingowych. Tym ekranem, a także pozostałymi funkcjami, mogą sterować za pomocą niewielkich ekranów umieszczonych w drzwiach.

Oczywiście na pokładzie mamy bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy – to, co znajdziemy w wielu nowych BMW. Wypada jednak wspomnieć o asystencie autostradowym (Motorway Assistant), który pozwala w wybranych krajach europejskich na jazdę bez trzymania rąk na kierownicy przy prędkości do 130 km/h, a asystent miejski (City Assistant) obsługuje teraz prowadzenie „od adresu do adresu” na obszarach miejskich.

Nie zabrakło obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Chociaż niewykluczone, że wielu osobom wystarczy autorski system BMW X, który zapewnia dopracowane mapy, asystenta głosowego oraz możliwość instalowania aplikacji ze sklepu. Użytkownik może korzystać z fizycznego kluczyka lub z cyfrowego BMW Digital Key.

Należy jeszcze dodać, że elektryczne BMW i7 nie jest pełnoprawnym Neue Klasse. Wciąż mamy architekturę 400 V, a nie 800 V jak w wymienionych wyżej modelach iX3 i oraz i3.

Samochód będzie wprowadzany do sprzedaży od lipca 2026 roku. Już teraz jednak wiemy, że ceny zaczynają się od 560 tys. złotych, ale oczywiście można osiągnąć znacznie wyższą kwotę po zdecydowaniu się na bogatsze wyposażenie.