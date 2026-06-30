Nietypowy sprzęt LG od teraz również w wersji XL i 4K

Nietrudno wyobrazić sobie współczesny, typowy wyświetlacz. Wystarczy do jednego worka wrzucić takie elementy, jak wysoka rozdzielczość ekranu, funkcje smart, a najlepiej wszystko okraszone technologią OLED. LG ma sprzęt idący na przekór trendom – i właśnie poznaliśmy kolejną jego wersję.

Specyfikacja LG StanbyME 2 Max

Jeżeli zastanawiacie się, kiedy Koreańczycy pomyśleli, że ludzie potrzebują przenośnych ekranów – historia serii StanbyMe zaczyna się w 2021 roku, kiedy to LG zaprezentowało przenośny wyświetlacz – tyle że nie chodziło o mały panel, a urządzenie o przekątnej aż 27 cali. Pomysł chwycił na tyle, że rodzina rozwijana jest już piąty rok. StanbyME 2 Max to model, który – jak sama nazwa podpowiada – ma do zaoferowania więcej niż bazowy reprezentant serii.

Tym „więcej”, jak się okazuje, jest sam ekran. Zamiast 27-calowego panelu zastosowano tutaj matrycę o przekątnej aż 32 cali. Oprócz rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz, wyświetlacz reaguje również na dotyk. Całością zarządza dedykowany procesor LG A8 i preinstalowany, autorski system webOS. W kwestii funkcjonalności trzeba również pamiętać o opcji bezprzewodowego przesyłania obrazu ze smartfona oraz wsparciu technologii Dolby Vision i Dolby Atmos.

LG StanbyME 2 Max (Źródło: LG)

Wśród dodatkowych funkcji w oprogramowaniu znalazło się również miejsce dla AI i rozwiązań pokroju Picture Pro (poprawa głębi i szczegółowości obrazu), Super Upscaling (podbijanie rozdzielczości w treściach o niższej rozdziałce) oraz Sound Pro (wprowadzenie wirtualnego dźwięku przestrzennego w formacie 1 1.1.2).

Jak wyglądają natomiast kwestie kompaktowości? Dzięki wbudowanemu akumulatorowi całość może działać do 4,5 godziny na jednym ładowaniu, a do zasilania wystarcza kabel USB-C. Telewizor może zostać przymocowany do dedykowanego stojaka lub do ruchomej nóżki. Tył może również służyć do przytrzymania dedykowanego pilota.

Czy LG StanbyME 2 Max będzie dostępny w Polsce?

LG zapowiada, że model StanbyME 2 Max będzie wprowadzany stopniowo na kolejne rynki. Biorąc pod uwagę fakt, że seria była również dostępna w Polsce, jest spora szansa na pojawienie się tego sprzętu w sklepach. Trzeba tylko pamiętać, że nie będzie tanio – za granicą urządzenie zostało wycenione na 1299 dolarów, czyli ~4900 złotych.