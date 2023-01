Ubisoft celebruje Rok Królika, a gracze na tym korzystają!

Ubisoft oficjalnie rozpoczął celebrację Chińskiego Nowego Roku (przypomnijmy, że chodzi o Rok Królika) i z tej okazji oddaje świetną grę za darmo! Po premierze zebrała dość wysokie noty, zarówno od recenzentów, jak i graczy. Domyślacie się już, o który tytuł chodzi…?

Ubisoft celebruje Rok Królika!

Chiński Nowy Rok co prawda wypada w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku, jednak francuski gigant, znany m.in. z serii gier Assassin’s Creed czy Far Cry, zdecydował się na powitanie Wodnego Królika już teraz. Z tej okazji przygotowana została wyprzedaż oraz to, co gracze lubią najbardziej, czyli rozdawnictwo!

Pochylmy się może chwilkę nad wyprzedażą, zanim przejdziemy do świetnej darmówki. Obniżki w Ubisoft Store sięgają nawet 80% (możemy zgarnąć chociażby Watch Dogs: Legion w wersji Ultimate za niecałe 100 złotych) i łączą się z dodatkowymi obniżkami, które gwarantują punkty Units. Pochyliłem się chwilkę, to teraz czas na darmówkę!

Ubisoft celebruje Rok Kórlika?!

Francuzi zdecydowali się oddać w ręce graczy spin-off serii Rayman, o podtytule Szalone Kórliki (napomknę, iż angielski podtytuł Raving Rabbids podoba mi się o wiele bardziej). Ten niewątpliwy hit z 2007 roku będzie do odebrania za darmo do 23 stycznia 2023, tak więc zainteresowani nie powinni zwlekać zbyt długo z dodaniem go do swojej biblioteki!

Platformówka ta zawiera niezliczoną wręcz ilość gagów, akcji oraz różnego rodzaju wyzwań, które przypadły do gustu graczom z całego świata. Fabuła jest prosta – armia Kórlików najeżdża świat Raymana, więzi go, a ten, żeby odzyskać swoją wolność, musi przejść przygotowane przez najeźdźców wyzwania.

Co ciekawe, w miarę postępów w grze będziemy odblokowywać nowe stroje, muzykę, a nawet dekoracje do celi, w której przetrzymywany jest biedny Rayman! Fakt, grafika zestarzała się bardzo widocznie, niemniej produkcja ta wciąż zbiera pozytywne noty, co widać, chociażby po ostatnich recenzjach na Steam.

Let the games begin…?

Ja swoją kopię zdążyłem już dodać do biblioteki, jednak Kórliki muszą poczekać, aż skończy się okres zaliczeń i sesji na mojej uczelni. Do tego czasu Rayman zmuszony jest gnić w swojej więziennej celi, bez jakichkolwiek udogodnień…