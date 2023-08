Nowe urządzenie Yanosika spodoba się kierowcom i motocyklistom

Yanosika chyba nie trzeba przedstawiać żadnemu polskiemu kierowcy. Zarówno aplikacja, jak i urządzenia firmy cieszą się uznaniem i zdecydowanie przydają się w trasie. Yanosik RS to nowe urządzenie, które wprowadza m.in. użyteczną zmianę.

Co to jest i co oferuje Yanosik RS?

Jak przed chwilą wspomniałem, Yanosik znany jest głównie z mobilnej aplikacji, ale również z urządzeń, które zapewniają dostęp do głównych rozwiązań oferowanych przez polską firmę. Dla kierowców, którzy preferują korzystanie ze sprzętu, mam dobrą informację. Do tego grona dołącza nowy produkt.

Zacznijmy od zmiany, którą wyraźnie chwali się producent. Otóż nowy produkt można zamontować w samochodzie lub na motocyklu w pozycji pionowej lub poziomej. Owszem, nie jest to żadna rewolucja czy innowacyjna funkcja, ale jak najbardziej możliwość takiej personalizacji powinna zostać doceniona przez kierowców. Interfejs automatycznie dostosowuje się do położenia urządzenia, aby zapewnić wygodny dostęp do oferowanych funkcji.

Urządzenie wyposażone jest w 2,8-calowy ekran, który dostarcza informacje o aktualnej prędkości, obowiązującym ograniczeniu, aktualnej lokalizacji, fotoradarach, różnych utrudnieniach na drodze czy chociażby o zbliżaniu się do MOP-ów i stacji paliwowych. Warto podkreślić, że mamy dostęp do ostrzeżeń o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Europy.

Wypada jeszcze wspomnieć, że wbudowany moduł Bluetooth pozwala na podłączenie zestawu głośnomówiącego, aby w ten sposób otrzymywać ważne ostrzeżenia i informacje. Powinno to spodobać się szczególnie motocyklistom, którzy korzystają z kasków z zestawem głośnomówiącym, bo w ten sposób mogą słyszeć różne komunikaty.

Wymiary Yanosika RS wynoszą 57,3x91x19 mm, a waga – 104 gramy. Z kolei pojemność akumulatora litowo-polimerowego to 360 mAh. W zestawie dostaniecie jeszcze kabel zasilający USB-C oraz adapter do gniazda ładowarki.

Yanosik RS – cena i dostępność

W oficjalnym sklepie urządzenie zostało wycenione na 1739 złotych z rocznym abonamentem. Za 2-letni abonament trzeba dopłacić 139 złotych, a na 3-letni musimy wydać 269 złotych. Sprzęt można zamawiać już m.in. w Media Expert, aczkolwiek na wysyłkę trzeba będzie trochę poczekać – według obecnych informacji ma ona rozpocząć się 7 września 2023 roku.