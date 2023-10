Pokemon GO wreszcie zaoferuje możliwość zabawy w grupie

Idąc ze znajomymi na poszukiwanie kieszonkowych stworów w Pokemon GO, brakowało Wam funkcji, które dawałyby Wam wymierne korzyści ze wspólnych eskapad? Twórcy najwyraźniej w końcu wysłuchali naszych próśb, bo pojawiły się zmiany dla grających w grupach.

Party Play w Pokemon GO

Do niedawna ogrywanie Pokemon GO w grupie nie miało zbyt wielu zalet. Jedynymi plusami była możliwość szybszego wzmocnienia sali trenerskiej w tym samym czasie oraz brak potrzeby szukania graczy do raidów na mocniejsze stworki. Pomijając te dwie kwestie, gra solo oraz grupowa nie zmieniały drastycznie rozgrywki.

Źródło: Niantic Źródło: Niantic

Dziś, dzięki aktualizacji Party Play, Pokemon GO staje się grą jeszcze bardziej pro-społeczną, tym razem na bardzo bliskim szczeblu. Punktem wyjścia jest w tym przypadku możliwość założenia maksymalnie 4-osobowej grupy. Wystarczy w tym celu w specjalnej zakładce uruchomić proces tworzenia zespołu, podzielić się wygenerowanym kodem QR z resztą ekipy i gotowe.

Grupowa zabawa ma sens

Po zakończeniu procesu łączenia się w grupę awatary towarzyszy pojawią się na mapie gry, a cały team będzie mógł podjąć się wykonywania specjalnych zadań grupowych. Niantic wspomina m.in. o kręceniu PokeStopami, raidowaniu czy łapaniu Pokemonów. W ten sposób gracze będą mogli powalczyć o nagrody – na grafikach widać m.in. jagódki i PokeBalle, ale kto wie, czy w trakcie wydarzeń specjalnych nie pojawią się też elementy kosmetyczne do zdobycia wyłącznie w grupie.

2-4 osobowe ekipy będą miały również przewagę podczas raidów. W trakcie walki pojawi się bowiem nowa umiejętność – Moc grupy. Dzięki niej następny ładowany atak zada podwójne obrażenia. Zdolność będzie ładowała się za pomocą zwykłych ataków. Ciekawe, czy teraz przy odpowiednim dobraniu drużyny Pokemonów możliwe będzie pokonanie w 2 osoby 4-gwiazdkowego bossa.

Na profilu trenera możliwe będzie podejrzenie podsumowania naszej grupy. Z zakładki dowiecie się, kto rzucił najwięcej Pokeballi, czy komuś udało się złapać lodowego Pokemona oraz oznaczycie ulubione aktywności i uzyskacie w ten sposób szybki podgląd w odpowiedniej sekcji.

Oprócz specjalnego zadania, w którym możecie zdobyć wyjątkowe koszulki z Eevee i jego ewolucjami z 1. generacji, w Pokemon GO trwa Halloweenowe wydarzenie – spodziewajcie się zatem większej ilości Poke-duchów na Waszej trasie. Teraz pozostało tylko przekonać narzeczoną, że to świetny moment, aby wróciła do wspólnego polowania na Pikachu w trakcie spacerów…